Test visivo, chi trova l’errore è un genio assoluto: guarda bene l’immagine e scovalo in un minuto

Test visivo, aguzza la vista e scova l’errore. Hai pochissimo tempo.

Test di svariato genere vanno fortissimo dappertutto, se poi sono rigorosamente free, vista la crisi che vige ancora nel nostro Paese, sono da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. Indubbiamente possono darci una mano per scoprire qualcosa di più di noi stessi e riguardo alla nostra personalità, presupponendo che non basterebbe una vita intera per farlo.

Altre volte sono strumenti per mettere in gioco la nostra capacità e la nostra soglia di attenzione. Quelli visivi tuttavia, solleticano maggiormente la curiosità degli utenti di ogni età. Un molto simpatico e colorato ve lo proponiamo ora. Non dovrete fare nulla di strano ma solo osservare questa bella immagine. Potrebbe apparire come un fame tratto da una cartone animato o una sorta di screen di un fumetto.

Semplicemente anche potrebbe essere un’immagine tratta da un libro di scuola o per ragazzi. Non sfigurerebbe nemmeno incorniciata nella stanza dei nostri figli, oltre che, se siamo dei creativi, nel nostro studio. Bellissima anche se stampata su una t-shirt o su una felpa. In ogni caso non perdiamo la concentrazione, che è fondamentale per risolvere in modo brillante questo test, che ci viene proposto in primis da Ilcorrierino.com.

Tuttavia, che cosa dobbiamo scovare in esso? Come già accennato dal titolo c’è un errore, E per rintracciarlo abbiamo meno di un minuto, esattamente 30 secondi. E ciò può rappresentare un super ostacolo per tantissime persone, che amano prendere decisioni in tutta calma, memori del fatto che la fretta è, il più delle volte, una cattivissima consigliera.

Test visivo, scova l’errore in 30 secondi

Fatto sta che i poco fa nominati 30 secondi, non rappresenterebbero un margine temporale tanto esiguo. Basta solo non perdere tempo e non farsi distrarre da rumori o input esterni, come la notifica che ci segnala l’arrivo di un messaggio sul cellulare. Allontaniamoci da lui, facciamo un bel respiro e sorseggiamo un bicchiere di acqua a temperatura ambiente.

Fatto ciò, aguzziamo al massimo la vista, mettiamo il cronometro sui famosi 30 secondi e cerchiamo, senza farci prendere dal panico o dalla smania di voler rispondere ben prima che scada il tempo. Scrivete quindi la risposta su un foglio di carta e solo dopo proseguite nella lettura, per scoprire se avete indovinato oppure no.

La soluzione al test

In pratica non c’è nulla di strano nei completi sportivi indossati dai ragazzi delle squadre avversarie, che si sfidano in una partita di basket, né tanto meno nei visi o nelle acconciature. L’errore consiste nello strumento con cui giocano. Infatti il pallone a scacchi bianco e nero non è adatto per questa disciplina sportiva, bensì per il calcio.

Come avete potuto constatare, lo sbaglio era molto evidente, ma, proprio per codesto motivo, pare che molte persone non riescano a scovarlo. Infatti talora, ciò che abbiamo sostanzialmente sotto il naso, il più delle volte non ritenendolo molto interessante, non lo prendiamo in viva considerazione. Ed è per tale motivo che il 97% di coloro che affrontano questo test falliscono.