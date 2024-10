Tessera Sanitaria scaduta: guai a buttarla via | Devi continuare a usarla per queste cose

Se la tessera sanitaria è scaduta non devi per forza buttarla via considerando che la puoi utilizzare ancora per queste cose.

La tessera sanitaria è entrata di diritto tra quelli che sono i documenti indispensabili per ogni singolo cittadino. Si tratta di una tessera dotata di chip che può essere utilizzata per godere delle prestazioni del servizio sanitario, ma anche per molti altri motivi.

Grazie al chip presente al suo interno, sono moltissimi i casi in cui si richiede di presentare tale tessera che, viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In genere automaticamente nel momento in cui la tessera sanitaria scade, viene recapitata presso la residenza del cittadino la nuova copia valida. In alternativa si può procedere con la richiesta sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Purtroppo però, sappiamo molto bene che in genere i sistemi automatici non hanno un funzionamento che si rivela essere esattamente rapido e semplice, troppi i cittadini che sono rimasti con la tessera sanitaria scaduta ancora per molto tempo.

Anche se in alcuni casi è indispensabile avere la tessera in corso di validità, ci sono altri casi in cui, invece, è ancora possibile presentare la tessera sanitaria anche se scaduta. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Mai gettare via la tessera sanitaria

La tessera sanitaria da doversi anni ha sostituito il vecchio codice fiscale che si presentava come un tesserino in plastica. In genere la durata è di 6 anni, ma come accennato in precedenza si dovrebbe evitare di gettare via la tessera sanitaria ormai scaduta perchè essa infatti potrebbe essere ancora utilizzata.

Nel caso in cui, non sia ancora arrivata la nuova tessera sanitaria, si può comunque accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate richiedendo la nuova tessera e provvedendo quindi a scaricarne il PDF, in attesa che arrivi la comunicazione con il nuovo tesserino.

Anche quella scaduta può essere ancora utilizzata

In molti casi chiederanno il documento in corso di validità, ma quella già scaduta potrebbe comunque essere efficace per svolgere alcune azioni. Infatti la potrai utilizzare come codice fiscale, quindi presentandola alla tua farmacia di fiducia potrai comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali e per ottenere lo scontrino parlante, indispensabile in sede di 730 per ottenere le agevolazioni.

Questo è il motivo per cui si sconsiglia di gettare via la tessera, anche una volta superata la data di scadenza. Ovviamente sarà comunque indispensabile richiedere la nuova.