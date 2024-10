Legge 104, ora ti spettano 850 euro al mese: il bonus annunciato dall’Inps | Ecco i fortunati che lo riceveranno

La legge 104 ti permette di ricevere ben 850 euro al mese, ecco il bonus e chi saranno i fortunati a riceverlo.

Avere una disabilità espone il cittadino a una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Si parla spesso di uguaglianza, ma la realtà è che quando per motivi di salute ci si trova ad essere invalidi, la vita inizia a non essere esattamente semplice. Questo è il motivo per cui, questa fascia della popolazione deve essere tutelata in maniera specifica.

In tale direzione interviene la Legge 104, la quale va ad elencare quelle che sono le tutele e i diritti di coloro che sono stati dichiarati invalidi.

Ricordiamo che, per vedersi riconoscere l’invalidità si rivela indispensabile avere accesso al giudizio di una commissione medica, la quale è chiamata a verificare che effettivamente il soggetto sia affetto da problematiche di salute che sono gravi a tal punto da non permettere una vita normale come tutti gli altri.

Numerose le misure che lo Stato italiano ha già intrapreso a loro favore e sembra che altre verranno prese nei prossimi mesi. Il tutto per permettere alle persone con disabilità di poter godere di diritti e di benefici che madre natura ha loro tolto.

Il nuovo bonus in arrivo nel 2025

Proprio in queste settimane si sta discutendo sulla legge di bilancio 2025 e le misure economiche che in merito ad essa verranno prese. In questa prospettiva si sta lavorando a un bonus di 850 euro al mese che spetterebbe a coloro che sono invalidi e che verrebbe corrisposto in seguito alla presentazione della domanda all’INPS.

Da gennaio si avrà quindi accesso al nuovo bonus che spetta a coloro che sono affetti da grave disabilità. Al momento la misura è prevista per il biennio 2025/2026 e solo successivamente potrebbe essere rinnovata nuovamente, ma al momento non se ne ha la certezza.

I requisiti per poter ottenere il bonus

Il bonus da 850 euro spetta a tutti coloro che hanno compiuto almeno gli 80 anni di età, sono affetti da grave disabilità e hanno già ottenuto l’indennità di accompagnamento. Per loro non resta altro che inviare domanda, allegando ISEE che deve essere superiore ai 6 mila euro.

La misura va ad aggiungere denaro al reddito delle persone particolarmente in difficoltà, che stentano a sostenere le spese, anche quelle di prima necessità, per via di possibilità economiche che non permettono loro di far fronte ai loro bisogni.