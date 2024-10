Lavatrice e asciugatrice, mai accenderle a questa precisa ora: è un disastro sulla bolletta | In pochi mesi recuperi tutti i soldi

Lavatrice e asciugatrice, attento a quando le azioni. Se lo fai a quest’ora è un vero salasso.

Abbiamo fatto un salto metaforico nella zona lavanderia della nostra casa e, aprendo la cesta dove riponiamo i panni sporchi, abbiamo constatato che ne abbiamo tantissimi da lavare. Avendo ripreso a pieno ritmo il lavoro e i nostri ragazzi con la scuola, non sempre abbiamo tempo per dividere i vari capi con cura.

Stesso dicasi per scegliere i rispettivi lavaggi e avviarli. Solitamente ci occupiamo di tutto ciò, come delle altre faccende domestiche, nel weekend, correndo da una parte all’altra della nostra dimora. Il più delle volte invece, praticando lo smart working, che si è molto diffuso nel nostro Paese, possiamo accendere la lavatrice quando lo riteniamo opportuno, essendo costantemente a casa.

Lo stesso possiamo dire dell’asciugatrice, che però moltissime famiglie italiane hanno deciso di accantonare, per il fatto che consuma tantissimo, soprattutto a livello di energia elettrica. Inoltre può essere che alcuni capi, per via di elevate temperature, alla lunga si rovinino e che saremo costretti a malincuore a gettarli via.

A quel punto dovremo aprire il portafoglio o strisciare la carta di credito per comperarne nuovi e ciò, con la crisi pazzesca che vige nel nostro Paese, sarebbe da evitare come la peste. In ogni caso, ora che siamo giunti in autunno, avremo notato che se stendiamo i panni al sole o all’aria aperta siamo certi che non si asciugheranno a stretto giro, come accadeva in estate.

Il corretto uso della lavatrice e dell’asciugatrice

In ogni caso i capi scuri non andrebbero mai esposti direttamente ai raggi solari, perché potrebbero scolorirsi. Al di là di questa constatazioni, che è sempre bene tenere a mente per la salute del nostro bucato e dei nostri cari, dovremo prestare attenzione a un altro aspetto, per non vedere salire i costi all’interno della bolletta dell’energia elettrica o dell’acqua.

Per prima cosa non azioniamo mai la lavatrice, se non a pieno carico. Tuttavia non eccediamo neppure nella direzione opposta, perché altrimenti non solo non noteremo un gran lavaggio, che andrà pertanto ripetuto, ma rischieremo pure di rompere l’elettrodomestico. E poi, oltre a usare pochi detersivi, bisogna anche prestare maggiore attenzione all’orario in cui la si aziona.

L’orario killer

Cominciamo con il dire che l’orario killer sarebbe quello in cui molte casalinghe hanno l’idea di far andare non solo la lavatrice, ma pure l’asciugatrice e la lavastoviglie. Si tratta di quello che va dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Tutto ciò corrisponde alla fascia 1 che è la più cara in assoluto.

La F2 è sempre gli stessi giorni, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, nonché il sabato dalle 7.00 alle 23.00. La terza dal lunedì al sabato dalle 24.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00. Inoltre comprende anche domenica e festivi per tutta la giornata. La fascia F3 è la meno cara e pertanto quella da tenere più in considerazione per azionare sia la lavatrice che l’asciugatrice. Ricordiamo che tale suddivisione è stata istituita dall’ARERA.