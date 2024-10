Latte, quando vai al supermercato devi scegliere sempre questo: altro che grandi marche | Lo paghi poco e la qualità è eccelsa

Latte, non devi per forza di cose spendere tanti soldi per berne uno eccelso. Il migliore secondo una speciale classifica.

Quando veniamo al mondo, il primo alimento che ci nutre a fondo e che ci permette di sopravvivere, è il latte. In primis è quello materno o che comunque proviene dal seno di una donna. Pian piano poi, arriveranno altri sempre più adatti ai neonati, ma anche quando, iniziando a crescere, potremo bere quello del supermercato, non ci rinunceremo più.

Non per nulla la famosa tazza di latte caldo con biscotti è una vera coccola, che in tanti amano mettere in atto nei freddi pomeriggi autunnali e invernali oppure alla sera, quando non hanno la minima voglia di cucinare, ma sentono l’urgenza di scaldarsi il pancino con qualcosa di bello caldo.

Tra l’altro, con la crisi pazzesca che serpeggia nel nostro Paese, pare che tanti anziani prediligano proprio questo pasto, soprattutto per le ore serali. Difatti, visto che i loro assegni pensionistici sono piuttosto scarni, non riescono talvolta a fare grandi acquisti di stampo alimentare e cercano di arrangiarsi come meglio possono per cibarsi.

Con il latte poi possiamo anche creare della cioccolata calda, che è una vera leccornia e che amiamo offrire ai nostri ospiti quando ci vengono a trovare a casa, unendola a dei pasticcini e a delle brioche. Anche quando andiamo al bar o in pasticceria rappresenta un piacere che non riusciamo a negarci, perlomeno durante il week end.

Latte, una bevanda top da sola o in cucina

Con il latte si crea anche il cappuccino, una bevanda molto amata dagli italiani. C’è inoltre anche chi lo aggiunge al tè. E poi è pure utilizzatissimo in tante ricette, sia dolci che salate. Insomma, è logico che quando andiamo a fare la spesa sia assolutamente impossibile non comperarne qualche cartone o bottiglia, a seconda delle nostre specifiche esigenze.

Tanto più che adesso ce n’è per tutti i gusti, da quello intero per poi passare al parzialmente scremato e del tutto scremato. Non mancano nemmeno ad alta digeribilità per chi fatica a digerirlo. Tuttavia, se vogliamo comperarne uno molto buono, ma che costi poco, possiamo farlo senza problemi. La speciale classifica stilata dal Salvagente.it, ci ha parlato molto chiaro al riguardo.

I marchi in cima alla classifica

A quanto pare il migliore, che risponde alla perfezione al rapporto qualità-prezzo, parlando di latte fresco è di Carrefour Original. Pure quello Esselunga ha ottenuto ottimi plausi, così come quello della Lidl. Qui siamo proprio nell’ambito dell’eccellenza, visto che non si notano gravi effetti della pastorizzazione sugli elementi nutrienti.

Tuttavia, tra le prime posizioni vi è anche il latte biologico Eurospin Pascoli Italiani. Insomma, come avete potuto constatare, per bere del buon latte possiamo anche affidarci a quello che troviamo nelle scansie dei discount, come Eurospin e Lidl, ma anche di grandi store quali, ad esempio, Esselunga, dove però possiamo puntare su quelli che recano il loro marchi sulla in confezione.