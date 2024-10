Lavastoviglie, se continui a utilizzarla così tra qualche mese devi buttarla: l’errore da principiante che fanno tutti

Lavastoviglie, attento a come la utilizzi. Se persisti in questa maniera dovrai buttarla. Come correre subito ai ripari.

È davvero difficile, per non dire impossibile, oggigiorno, fare a meno della lavastoviglie nella nostra dimora. Non per nulla anche i single, a causa della frenesia della vita quotidiana, faticano a trovare il tempo necessario per dedicarsi al lavaggio delle loro stoviglie. Ovvio che il discorso si amplia se si fa parte di una famiglia numerosa e si ama trascorrere molto tempo ai fornelli.

A quel punto, fra pentole, piatti, bicchieri e non solo, avremmo a che fare con molte cose da lavare, e farlo a mano, specie ora che fa parecchio fresco, non è piacevole. A questo punto si chiede aiuto alla lavastoviglie e si non ci si rende conto di farlo con fin troppa disinvoltura. Ciò, inevitabilmente, poi si traduce in costi molto elevati nella propria bolletta dell’energia elettrica.

Dulcis in fundo anche quella dell’acqua viene intaccata, dato che la lavastoviglie sfrutta entrambi i servizi, per svolgere la sua funzione. È dunque opportuno effettuare lavaggi a pieno carico. Di contro, però, non bisogna nemmeno accatastare troppa roba, mettendo disordinatamente le stoviglie, che non si laveranno bene e noi saremo pertanto costretti a un nuovo lavaggio.

Potremo così dire addio al risparmio, tanto agognato. Inoltre rischierebbero di rompersi e i loro cocci potrebbero andare ad intasare gli ingranaggi dell’elettrodomestico, oltre che le tubature, creando dei seri problemi. La stessa cosa può accadere anche se avessimo la malaugurata idea di inserivi stoviglie con incrostazioni e residui di cibo, che vanno invece eliminati e gettati nel cestino dei rifiuti.

Lavastoviglie, i primi errori da non commettere

Alla lunga potrebbero costituire, come direbbe Bruno Barbieri, il classico mappazzone e, a quel punto, l’intasamento delle poco fa nominate tubature è praticamente servito. Noi dovremmo chiamare il nostro idraulico di fiducia e, qualora accadesse in orario serale o festivo, addirittura saremo costretti a contattare invece il pronto intervento.

Tutto ciò ci costringerebbe a sborsare moltissimo denaro non preventivato. Altro sbaglio che in tantissimi, soprattutto poco esperti, mettono in atto, è di eccedere con la quantità di detersivo. In realtà basta solo puntare ad uno di qualità e possibilmente bio, per prendere più in considerazione la salute dell’ambiente. Il prodotto in esubero favorirebbe accumulo di calcare e quindi provocare dei malfunzionamenti.

Lo sbaglio più grande

Per scongiurare ciò, dobbiamo ricordarci di un passaggio fondamentale per essere certi di possedere a lungo in forma codesto elettrodomestico. Come sappiamo, esso deve pulire alla grande tutte le stoviglie sporche e, per poterlo fare, è bene utilizzare specifici prodotti. Detto ciò, sappiate che ogni cosa che viene eliminata, col passare del tempo, si deposita nel filtro.

Ergo, se quest’ultimo non viene pulito in modo professionale, può causare seri problemi alla lavastoviglie, soprattutto a livello di scarico. Oltre a ciò, può dare libero accesso all’arrivo di cattivi odori e batteri, che non sono il massimo per la nostra salute. Puliamo periodicamente la lavastoviglie con un lavaggio a vuoto, utilizzando un mix di aceto e bicarbonato.