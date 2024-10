Call center, quando ti fanno questa domanda non rispondere mai così: finisci in un mare di guai senza rendertene conto

Se ti arriva la chiamata da un Call center, non rispondere mai e poi mai dando queste informazioni o saranno guai sei.

Ormai ci abbiamo fatto, per dirla in modo simpatico e colorito, il callo alle continue e incessanti chiamate da parte dei Call center. Diciamo che non facciamo in tempo a bloccare un numero che, a stretto giro, ci chiama un altro sconosciuto. Non sempre però lo riconosciamo come molesto, dato che tantissimi ci chiamano con numeri privati.

Per evitare ciò, possiamo iscriverci a servizi particolari, che le agenzie telefoniche offrono ai loro clienti. Inoltre se temiamo di essere stati contattati da un Call center, cerchiamone il numero anche su Internet. Se anche esso si presenta come molesto, non esitiamo a bloccarlo. Il punto è che, sovente, non facciamo caso a codesti aspetti, perché siamo contattati in momenti in cui siamo molto occupati.

Magari siamo in macchina o stiamo andando a prendere i nostri figli a scuola o siamo alla cassa al nostro supermercato di fiducia dopo la nostra classica spesa di stampo alimentare o ancora stiamo preparando la cena per i nostri cari. Insomma, la mente dilaga e non riusciamo a porre maggior attenzione a quel che ci viene richiesto e soprattutto che diciamo.

Qui rischiamo di cadere gravemente in fallo. Infatti gli esperti ci avvisano che gli addetti ai call center sono molto scaltri in ciò, dotati di una buona parlantina e riescono ad entrare in grande empatia con noi, anche se non siamo persone avvezze a parlare molto, soprattutto con degli sconosciuti.

Call center, occhio a non farvi incastrare

Il fatto è che noi, senza perdere la pazienza o la gentilezza, dovremmo cercare di allontanarli il prima possibile. Infatti è sempre meglio non temporeggiare con la comunicazione, che viene registrata il più delle volte senza il nostro consenso. Quando rispondiamo alla telefonata di un numero che non consociamo non diciamo mai sì.

Questa parola potrebbe essere usata, con un elaborato sistema di montaggio, per far credere che abbiamo accettato un’offerta. Diciamo piuttosto il canonico “Pronto“, che è universale e molto garbato. Attenzione a dire anche per esteso il proprio nome e cognome o indirizzo di residenza, oltre che altri dati personali, come il Codice Fiscale. Non riveliamoli mai in questa maniera e soprattutto non dichiariamo questo dato!

L’informazione da non dare mai

Parliamo del del codice POD, che è composto sia da lettere che da cifre e che troviamo ben visibile nella bolletta dell’energia elettrica e del gas. In molti non lo sanno, ma tramite esso possono venire a conoscenza, in un battito di ciglia, del nostro indirizzo di residenza, oltre che tutti i fatti nostri a livello di contatti.

Ed è ciò che stanno richiedendo tantissimi call center che vogliono truffarci. Qualora arrivi codesta richiesta non facciamoci alcuna remora a chiudere la conversazione, a bloccare il numero e a segnalarlo sul Web come molesto. Infatti è così che molte altre persone possono venire a conoscenza del fatto, come del resto noi stessi a ruota, grazie alle segnalazioni altrui.