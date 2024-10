Caffè dell’Eurospin, chi lo produce è un colosso tutto italiano: lo paghi due spicci ma non ha nulla da invidiare alle altre marche

Sapete chi produce realmente il caffè che troviamo in vendita da Eurospin? La risposta ci lascerà più che mai interdetti.

Il caffè è un autentico piacere, come hanno recitato, e lo fanno tutt’ora, moltissimi spot pubblicitari, ancora in voga. Altri ancora potrebbero sentenziare che è anche un bisogno necessario, quando apriamo gli occhi al mattino al suono della sveglia, che vorremmo spegnere per proseguire nel riposo.

Tutto ciò non è fattibile, visto che ci attende una giornata ricca di tantissimi impegni. Così, per darci una bella svegliata e farci passare il malumore, sorseggiamo una tazza di questo liquido nero bollente, come canta a Fiorella Mannoia, in una suo strepitoso successo canoro. I più fortunati possono farlo quando sono ancora tra le lenzuola, grazie agli accorgimenti della loro partner o mamma.

Altri ancora vogliono farlo mentre affrontano la colazione seduti al tavolo della loro cucina, Altri ancora invece preferiscono fare un salto al bar, sito innanzi all’ufficio, per berlo assieme ai colleghi. Tuttavia, anche nel corso della mattinata, se ne bevono altri per la classica pausa caffè o per l’incontro con un cliente.

Si ama anche sorseggiarlo a fine pasto. Tuttavia gli esperti ci consigliano di non eccedere con il suo consumo, bevendone al massimo tre tazzine al girono. E se non vogliamo passare la notte a contare le pecore, sarebbe bene non berlo mai dopo le 18.00. Ricordiamoci infatti che il caffè contiene appunto caffeina, che non è affatto una grande alleata del buon sonno.

Caffè, un vero piacere senza eccedere

Detto ciò, diciamo pure che oggigiorno possiamo berci un caffè nella quiete di casa nostra anche in tutte le ore della giornata, specie se pratichiamo lo smart-working. Alcuni preferiscono prepararlo con la moka, mentre altri lo prediligono solubile, che è molto economico. Tuttavia, dati e sondaggi alla mano, pare che molta gente punti alle capsule.

Inoltre, per preparalo, dobbiamo possedere la macchinetta apposita. Tra le capsula più acquistate ci sono quelle di Eurospin, che rispondono molto bene al rapporto qualità prezzo, che dovrebbe sempre stare parecchio a cuore ad ogni consumatore. Qui possiamo trovare moltissimi gusti, dall’Espresso al Macchiato, senza scordarci Ginseng e Decaffeinato. Tuttavia sapete chi è il suo reale produttore?

Chi produce realmente il caffè di Eurospin?

In pratica dietre al marchio Don Jerez che corrisponde al caffè poco fa citato, si nasconde la Pellini. Parliamo indubbiamente di una grande marca, conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza, anche per quel che concerne la selezione delle materie prime. Ecco dunque spiegata la squisitezza di questa bevanda, che possiamo però comperare nel noto discount a un prezzo decisamente basso.

Ciò corrisponde alla nota e sempre più in voga politica commerciale del prodotto per e non da, dove appunto una nota marca indirizza un braccio della propria produzione, affinché sia poi venduta nei discount. In tal maniera anche i clienti meno abbienti potranno deliziarsi del loro speciale prodotto, senza spendere una fortuna.