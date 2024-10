Bollette messe K.o: gli elettricisti conoscono i trucchetti per non farsi spellare a fine mese | Recuperi un sacco di soldi

Bollette, come evitare di riceverle sempre troppo alte. Il trucchetto degli esperti.

Ci ripromettiamo sempre, ogni inizio mese, di fare i bravi e cercare con le unghie e con i denti di risparmiare il più possibile in ogni settore e sotto ogni punto di vista. Il problema è che, come recita un noto proverbio, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e sovente, sono quegli errori, per lo più banali, che mettiamo in atto nella nostra quotidianità, quando trascorriamo molto tempo in casa nostra.

In tutti i periodi dell’anno possiamo compierli, in maniera anche piuttosto grave. Ad esempio, in estate, quando il caldo, l’afa e l’umidità si fanno sentire in modo molto forte, tendiamo a lasciare acceso con troppa disinvoltura il condizionatore a tutte le ore del giorno e persino della notte. Non badiamo nemmeno alle temperature e arriviamo, in certi casi, a vivere in una sorta di camera iperbarica.

Tutto ciò non è il massimo per la nostra salute, visto che può provocarci influenze, mal di gola, raffreddori e persino bronchiti. Inoltre non è nemmeno il top per il nostro portafogli e conto corrente, dal momento che mettere in atto questa insana abitudine ci porta a spendere un sacco di soldi in bolletta.

Lo stesso sbaglio lo attuiamo quando accendiamo riscaldamento in autunno. Infatti tendiamo a non spegnerlo quasi mai. Di notte però dovremmo farlo, come anche quando usciamo di casa. Inoltre mai esagerare con il caldo eccessivo, dal momento che, ad ogni grado in più, ci sono cifre sempre più alte da dover sostenere nella famosa bolletta.

Bollette, i primi consigli per metterle KO

Oltre a ciò c’è da dire che sono anche gli elettrodomestici, pure quelli piccoli, che abbiamo in cucina, che decretano maggiori consumi. Quello che consuma maggiormente è indubbiamente il frigorifero, che deve restare acceso h24 fin dalla suo installazione, per conservare il cibo che vi immettiamo. Evitiamo di aprirlo dunque di continuo e soprattutto di inserire al suo interno degli alimenti ancora caldi.

Attenzione anche al forno principale. Per risparmiare in tale direzione, puntiamo alla cottura ventilata e cerchiamo di cuocere, possibilmente uno dietro l’altro, quanti più piatto simili. Quando arriviamo poi verso la fine della cottura, spegniamolo, perché anche così continuerà a cuocersi, ma senza sprecare ulteriore energia. Attenzione pure, a questo punto, ai piccoli elettrodomestici, che tendiamo a lasciare sempre attaccati alla presa di corrente. Difatti, anche così consumano tantissimo.

Le dritte in più da seguire

Non lasciamo poi in questa posizione nemmeno lo spinotto della ricarica del cellulare e, soprattutto, non poniamo mai il nostro telefonino perennemente in carica, quando lo è già al massimo. Vietatissimo anche posizionare nella modalità standby per molte ore PC e TV. Se non li usiamo per molto tempo, spegniamoli e scolleghiamoli dalla presa di corrente.

Se poi sono collegati a una pratica ciabatta, spegniamo anch’essa e, solo dopo, provvediamo al suo scollegamento dalla corrente. Come ultima chicca, non facciamo mai partire, se non a pieno carico, lavatrici e lavastoviglie. Occhio anche alle temperature e lavaggi troppo lunghi nel primo caso. Non per nulla sono quelli che possono giocarci, a livello di consumi, bruttissimi scherzi.