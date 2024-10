‘Assumiamo 2200 persone’: finalmente ufficializzato il Bando Pubblico tanto atteso | Contratto e stipendio d’oro

Nuovo bando di concorso tanto atteso nelle ultime settimane, per 2200 candidati sarà il momento di sottoscrivere i contratti.

9 mesi per avere il bando di concorso forse più atteso per questo 2024, che comunque farà sentire il suo peso anche sulle assunzioni del prossimo anno. I Concorsi Pubblici sono ciò di cui questa nostra Italia ha bisogno per creare, innanzitutto quelle che sono delle ottime possibilità di lavoro per tutti i giovani che sono alla ricerca di un contratto.

Sono ormai anni che si parla del tasso di disoccupazione italiano, con i nostri concittadini sempre più convinti di migrare verso lidi che permettano loro di avere maggiori possibilità. I bandi di concorso che quest’anno sono stati in grado di aprire una serie di posizioni si sono rivelati veramente provvidenziali.

Alcuni dei concorsi sono stati possibile grazie allo stanziamento di importanti importi che hanno permesso di andare ad incentivare le assunzioni che da anni venivano promesse. Un percorso che in alcuni settori durerà per alcuni anni e che offrirà un turnover che apre possibilità a moltissimi italiani alla ricerca di nuovi contratti.

Segnati allora la data del 7 novembre, ultimo giorno in cui sarà possibile inviare la domanda di inclusione al concorso che lascia spazio a ben 2200 nuovi assunti.

I dettagli del bando di concorso

2200 sono i funzionari pubblici che verranno assunti grazie a questo maxi bando di concorso che permetterà a moltissimi i aspiranti lavoratori di sfruttare una grandissima possibilità L’annuncio del concorso è arrivato nella sera dell’8 ottobre da Palazzo Chigi con la possibilità di leggere l’intero bando sul portale InPA, lo stesso su cui sarà possibile provvedere all’invio della propria candidatura.

Coloro che firmeranno il contratto avranno il compito di garantire che i fondi europei per lo sviluppo socioeconomico siano utilizzati nella maniera corretta. I contratti che verranno firmati saranno a tempo indeterminato con ripartizione dei 2200 assunti all’interno di diverse strutture della Pubblica Amministrazione.

La scadenza e le specifiche

Il bando di concorso cerca di andare a riqualificare un Sud dell’Italia che continua ad essere bistrattato e trattato come l’ultima ruota del carro. Previsto dal decreto Sud, le assunzioni avverranno nella zona meridionale della nostra Italia, con particolare possibilità per coloro che vorranno operare in Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. La divisione di coloro che verranno assunti avverrà nel seguente modo 1674 posti saranno disponibili presso i Comuni, 250, amministrazioni regionali, 135 saranno per le Provincie, 70 le Città Metropolitane e 71 per il dipartimento per le politiche di coesione.

La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione al concorso è prevista per l’8 novembre. Sul portale InPA è possibile consultare l’intero bando di concorso.