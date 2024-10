Annunciato bonus da 1000 euro: ti spettano di diritto se hai questi requisiti | Alle ore 14 scade il bando

Un bonus da 1000 euro se rispetti questo specifico requisito, ma devi sbrigarti perchè alle 14 scade il bando.

Quando c’è di mezzo un bonus sicuramente si tratta di una buona notizia e sappiamo bene quanto sia importante per tutti gli italiani che si trovano a dover affrontare una serie di difficoltà economiche non di poco conto. Gli esperti ci dicono che l’inflazione si è fermata, ma sembra proprio che questo non sia affatto sufficiente e che si abbia bisogno di una spinta maggiore.

Anche se i prezzi hanno smesso di crescere, purtroppo non sembra che ci sia una strada per poter tornare indietro e quindi continuano ad essere elevati.

Una problematica questa, che purtroppo riguarda ancora moltissimi settori senza fermarsi ai soli beni di prima necessità o al carburante, elementi di cui si parla sempre, ma anche l’istruzione e la tassazione e molto altro ancora. Una situazione economica che sta mettendo tutti in seria difficoltà e che rende ingestibile la situazione per le famiglie italiane.

Questo è il motivo per cui si propongono bonus che siano in grado di aiutare tutti i cittadini a superare questo momento economicamente molto particolare. Questa volta sul piatto viene messo un bonus di 1000 euro, ecco come richiederlo e quali sono i requisiti da soddisfare.

Un bonus di grande importanza

Quello di cui si sta parlando non è un bonus nel senso stretto del termine, ci si sta riferendo a una borsa di studio messa a disposizione di 480 studenti universitari. L’aiuto economico ha il compito di sottolineare l’importanza della formazione che viene resa difficile dalle problematiche economiche. Molti i giovani di belle speranze che devono rinunciare agli studi per via di una situazione economica non certo vantaggiosa.

A mettere a disposizione degli studenti le borse di studio è la Fondazione Rome Technopole in collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre. L’obiettivo che si continua a perseguire pè quello di potenziare l’attrattività dei corsi di Laure di secondo livello che vengono organizzati nella Regione Lazio. L’importo delle borse di studio sarà di 1000 euro ciascuna.

Il dettaglio delle borse di studio

Le borse di studio sono messe a disposizione degli studenti meritevoli che hanno intenzione di continuare gli studi universitari di specializzazione. A poter richiedere il sostegno di 1000 euro sono tutti gli studenti che rispettino le indicazioni del bando. Le domande devono essere compilate a partire dalle 14:00 del 14 ottobre dino alle 14:00 del 15 novembre 2024.

All’interno della piattaforma dell’Università Roma Tre occorrerà inserire i dati anagrafici, titolo e classe di Laurea di cui si è in possesso, ateneo in cui si è conseguito il titolo, l’anno di immatricolazione e altri elementi tra cui l’IBAN su cui il versamento dovrà essere fatto.