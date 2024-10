Gratta e Vinci, quale sono le regioni d’Italia più fortunate: qui è dove si è vinto di più in assoluto

Ci sono regioni che con i Gratta e Vinci sono molto più fortunate di altre. Ecco dove si è vinto di più in maniera assoluta.

Vincere al Gratta e Vinci è forse il sogno di tutti coloro che di tanto in tanto tentano la fortuna cercando di ottenere ingenti somme. Detto tra noi, riuscire a vincere un premio in denaro si traduce nella possibilità di cambiare finalmente la propria vita, quello che in molti immaginano di poter fare prima o poi.

Per coloro che vogliono provare a sfidare la fortuna, ci sono in commercio un gran numero di possibilità, con tantissimi Gratta e Vinci che con il tempo sono stati messi in commercio. In tal senso anche il 2024 è stato prolifico con alcuni dei must di chi acquista gratta e vinci. I più giocati sembrano essere Il Miliardario Maxi, ma anche la Tombola e Numeri Fortunati.

Ovviamente nessuna istigazione alla ludopatia, se si gioca in maniera responsabile, non solo non c’è nulla di male, ma è anche possibile che la dea bendata prima o poi si rivolga verso di voi e vi permetta di avere finalmente la vostra possibilità.

Le statistiche che vengono raccolte in merio a quelle che sono le vincite al Gratta e Vinci ci dicono che alcune regioni sono più fortunate di altre, se abiti proprio qui, forse vale la pena provare.

I Gratta e Vinci: dove si è vinto di più

Se grattare quel biglietto con una monetine ha sicuramente molto di affascinate, negli ultimi anni si sono diffusi i giochi online, forse molto più semplici, considerando che non implicano il bisogno di dover uscire di casa. Ma questo non vuol dire che siano più o meno fortunati dei classici Gratta e Vinci.

Quello che è certo è che, anche il campo online ha riscosso non poco successo in questi mesi del 2024 e ci si aspetta che nei prossimi mesi la loro notorietà cresca in maniera esponenziale. Anche loro concorrono a determinare quelle che sono le regioni più fortunate dell’Italia intera.

Le regioni in cui abita la Dea Bendata

Non ci resta altro da fare se non cercare di capire quali sono le regioni più fortunate per quello che riguarda i Gratta e Vinci. Secondo la classica stilata da Assopoker.com a più fortunata in assoluto è la Lombardia con i suoi 13 premi milionari a seguire il Piemonte con 8 vincite e Lazio ed Emilia Romagna.

Tutte le altre regioni si accodano. Insomma, in un week end in qualche città Lombarda, forse vale anche la pena tentare la fortuna, sembra proprio che le possibilità di diversare milionari sono molto più elevate di quello che succede in altre regioni del nostro stato.