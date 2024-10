Dimmi il mese in cui sei nato e ti dirò chi sei: questo test della personalità ti dice anche la verità che non vuoi sentire

Non sono sol oi segni zodiacali e gli ascendenti, anche il mese in cui sei nato può dirti molto di te.

Anche chi sostiene a spron battuto e ad alta voce di non essere interessato all’oroscopo, soprattutto nei momenti di relax, lo legge. Può anche capitare di farlo, sfogliando una rivista, mentre si attende il proprio turno dal medico o in un particolare ufficio. Se ci si imbatte nell’apposita rivista è impossibile non dare una sbirciatina, per sapere che cosa accadrà al nostro segno a stretto giro.

Potrebbe anche essere che vorremo saperne di più anche su una persona che non ci sta simpatica. Tuttavia, per conoscere a pieni polmoni la personalità di ognuno, presupponendo che non basti una vita intera, non è sufficiente conoscere il segno e l’ascendente. Infatti pare che il mese proprio in cui una persona è nata ci possa dire tantissimo al riguardo. Ciò può rappresentare un’accattivante novità.

Non per nulla, codesto dato influisce e non poco sul carattere. A darcene notizie è uno studio messo in atto dalla Columbia University di New York. Tra i fattori che vengono influenzati c’è anche lo stato di salute, sia fisico che mentale. Tuttavia, come già accennato, è il carattere a restarne particolarmente intaccato.

In ogni caso. andiamo per ordine, partendo dal mese di gennaio. Qui abbiamo a che fare con persone molto testarde e ambiziose. Non amano molto ascoltare il parere altrui e tendono a fare un po’ troppo, anche se hanno palesemente torto, di testa loro, ritenendosi degli autentici leader. Tuttavia possono rivelarsi, di contro, in certi momenti, molto sensibili, oltre che gelosi e passionali.

Come sono le persone nate nella prima parte dell0’anno

Chi è nato a febbraio è definibile come gran sognatore e spirito libero, sotto ogni punto di vista. Non ama molto essere espansivo in pubblico e le relazioni stabili. Chi è nato invece a marzo è una persona affabile, dolce, garbata e particolarmente affettuosa. Cercano sempre di trovare possibili soluzioni per concludere anche le discussioni più accese. Sono artistiche e ricche di fantasia.

I nativi di aprile sono avventurosi e impulsivi, oltre che molto dinamici e alla continua ricerca di nuove sfide. A maggio sono nate persone affascinati e testarde, ma anche volubili e indecifrabili. A giugno invece ci sono nate persone sensibili, premurose ed empatiche, ma sovente non riescono a far diventare realtà i sogni. A luglio sono nate personalità energiche e volubili, oltre che grandissimi leader.

Le caratteristiche degli ultimi mesi

Le persone nate da agosto sono profondamente attraenti e dotate di un grande senso di responsabilità, che le rende l’ideale per crearsi una famiglia e un relazione stabile. A settembre ci sono personalità sensibili e introverse, oltre che taciturne. Ottobre è la volta di quelle particolarmente equilibrate e stabili, specie in amore.

I novembrini invece sono dinamici e attivi e non amano pertanto stare fermi. Talvolta possono anche risultare un poco chiusi. Infine, chi è nato nel mese di dicembre è profondamente attaccato alle tradizioni e alle proprie origini. Qui si ha a che fare con personalità molto generose e amorevoli, ma che amano mostrarsi tali solo a pochissimi fortunati, che donano loro elogi e conferme e a non finire.