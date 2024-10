Colesterolo alto, ti basta mangiare questo alimento e lo abbassi in un attimo: lo devi assumere almeno 3 volte a settimana

Vuoi abbattere il tuo colesterolo troppo alto? Allora per te è il momento di introdurre questo alimento nella tua dieta.

Il colesterolo troppo alto è uno dei valori che maggiormente preoccupa chiunque andando a ritirare le propri analisi vede proprio quell’asterisco che nessuno vorrebbe. Considerando che tra pochi mesi sarà Natale e che, ovviamente questo vuol dire che ci saranno un sacco di abbuffate che dovremmo evitare come la peste se il caro colesterolo sarà troppo alto.

Quando il colesterolo risulta essere in eccesso, esso può essere causa di una formazione di depositi di grasso all’interno dei nostri vasi sanguigni. Le placche che si vengono a creare vanno ad ostruire il passaggio e possono essere causa di ictus e di infarti.

Proprio per questo motivo prevenire questa tipologia di problematica non solo è importante, ma si rivela essenziale per una buona salute che duri a lungo.

L’accumulo di colesterolo può essere prevenuto seguendo una sana e corretta alimentazione. Il benessere del nostro corpo anche questa volta parte dalle nostre abitudini e dagli alimenti che quotidianamente consumiamo. Dove l’alimentazione non arriva è possibile intervenire con degli integratori in grado di prevenire le situazioni di maggiore pericolo.

Il benessere che inizia a tavola

Troppo spesso quando sentiamo parlare di dieta pensiamo che ci si riferisca a un’alimentazione che preveda una serie di rinunce. Un punto di vista che si rivela essere completamente sbagliato considerando che occorrerebbe pensare alla dieta come una sana e corretta alimentazione, in grado di offrirci più benessere più a lungo.

Mangiare tutto nelle giuste dosi si rivela la scelta migliore per riuscire a godere di una buona salute molto più a lungo. Ci sono poi alcuni alimenti che sono dei veri e propria alleati per il nostro organismo, in grado di offrirci una serie di sostanze nutritive importanti per il nostro benessere.

Cosa mangiare per prevenire il colesterolo

Numerosi gli alimenti che ci permettono di prevenire il colesterolo. Innanzitutto i legumi, i cereali e i vegetali sono i nostri più grandi alleati. Con la frutta e la verdura che dovrebbe essere consumata almeno in 2 o 3 porzioni al giorno. Ma il vero immancabile di una dieta per la prevenzione del colesterolo è sicuramente il pesce, da inserire in un menù settimanale almeno 2 o 3 volte alla settimana.

Da preferire le cotture al cartoccio o al vapore, evitando la frittura. Poco olio, da aggiungere a fine cottura a crudo.