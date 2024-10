Busta paga, come l’azienda ti sta fregando a tuo insaputa: non controlli mai questa voce

Se non controlli commetti un grande errore, la tua azienda ti sta fregando e nemmeno te ne accorgi. Devi controllare questa voce sulla busta paga.

Nel momento in cui si firma un contratto di lavoro, in genere con l’azienda si discute anche quella che è la paga che si potrà ricevere per compensare quello che è il proprio lavoro. Poi si commette un errore, forse per ingenuità, forse perchè in fondo ci si fida della propria azienda e si finisce per non controllare mai quella che è la busta paga.

Il documento ci offre indicazioni specifiche per quello che riguarda le voci che vanno a sommarsi e vengono sottratte da quello che è il proprio stipendio lordo.

Peccato che a volte le aziende ti sottraggono degli importi e tu finisci per non accorgertene nemmeno. Troppo spesso lo stipendio che si riceve ogni mese prevede delle voci che per chi è poco esperto sono anche difficili da controllare, ma quello che è certo è che, purtroppo esse determinano poi, l’importo che si avrà sul proprio contro corrente.

Quindi questo è il momento di comprendere alcune voci della busta paga, per evitare di essere gabbati senza nemmeno rendersene conto.

Saper leggere la propria busta paga

Ebbene sì, quando si tratta di leggera la propria busta paga è il momento di imparare di nuovo a leggere. Questo succede perchè effettivamente la propria retribuzione media viene decisa da una serie di voci che vengono inserite all’interno della propria busta paga. Questa è un documento che si divide in intestazione, corpo e parte finale.

Nella prima parte sono indicare le generalità del lavoratore e i dati dell’azienda, ma è il corpo quello su cui porre maggiore attenzione. Qui è possibile trovare l’indicazione delle ore di lavoro, di eventuali permessi e ferie di cui si è goduto nell’arco del mese, oltre ad anticipo TFR e quattordicesima e tredicesima.

Attenzione a queste voci

La voce su cui i datori di lavoro spesso agiscono gabbando il lavoratore sono le ferie e i permessi che sono stati maturati. Questi vengono indicati in maniera specifica nel corpo della busta paga e controllare il numero di ore di ferie e di permessi che sono state maturate si rivela indispensabile per riuscire a goderne come indicato dalla legge stessa.

Quindi attenzione alle indicazioni che siano effettivamente quelle corrette per evitare di perdere possibilità di ferie come indicato dalla legge.