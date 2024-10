Auto, se noti del nastro adesivo sul finestrini scappa e non tornare indietro: vai dalle forze dell’ordine

Auto, hai per caso del nastro adesivo sui finestrini? Non salire a bordo e chiama subito le Forze dell’Ordine.

Con la crisi pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese non c’è, purtroppo, da stupirsi del fatto che sia notevolmente aumentata la criminalità. Essa ormai opera in tutti quanti i settori e il Web è fonte di tantissimi attacchi. Non mancano però anche le classiche truffe di persona che non riguardano solamente gli anziani.

Diciamo che nessuno può mai dirsi al sicuro. Difatti per via dello stress che affolla un po’ troppo le nostre vite, nonché della fretta e della stanchezza, sia fisica che mentale, tutti quanti possiamo cadere nella rete dei truffatori. Costoro sono assai fantasiosi e ogni giorno se ne inventano sostanzialmente una nuova con il preciso obiettivo di fregarci.

E non parliamo solo di soldi ma anche di beni fisici. Dunque anche quando ci vedono in difficoltà, a piedi, pieni zeppe di borse e di buste, dopo avere fatto compere nei negozi del quartiere e aver fatto un salto al mercato rionale, qualcuno, dall’aria innocente, potrebbe dimostrarsi volenteroso nel aiutarci a portarle fino a casa, salvo poi derubarci.

Oppure ci sono coloro che ci inventano, dopo che siamo usciti, ad esempio dal fornaio, che ci sono caduti dei soldi. Noi ci abbassiamo e ci distraiamo per cercarli ed ecco che ci rubano il portafoglio o qualsiasi altra cosa che riescono ad arraffare. Tuttavia anche se siamo a bordo della nostra auto non possiamo mai stare tranquilli.

Auto, occhio al nastro adesivo sui finestrini

Quest’estate sono stati tanti a subire dei furti mentre si dirigevano magari a fare la spesa. Venivano fermati da altri automobilisti con la scusa di chiedere indicazioni. Ed ecco che altri poi li raggiravano ed entravano nella loro auto, inducendoli a scendere. Altri ancora invece posizionavano una vettura in maniera da ostacolare il passaggio.

Ai parcheggi poi, soprattutto agli autogrill non sono mancati furti non solo dei veicoli ma anche dei bagagli. Ed è per questo motivo che la Polizia ci consiglia sempre di non parcheggiarle mai in zone isolate e, possibilmente, di lasciare sempre una persona adulta a bordo. Ora però c’è un altro pericolo dal quale dobbiamo guardarci. Si tratta della presenza di nastro adesivo sui finestrini.

La nuova truffa

Che cosa sta indicare ciò? Con esso, che deve essere però bello spesso, i malviventi vogliono aprirci il finestrino per poi aprire la portiera e cercare di rubare la nostra vettura. E sappiate che a loro non fanno gola solo quelle costose. Molte sono rubate per essere rivendute, soprattutto all’Estero. Inoltre alcune sono letteralmente smontate per i pezzi di ricambi o utilizzate per corse clandestine.

Altre ancora sono impiegate svaligiare case e negozi e per sfondare saracinesche e portoni. Insomma, lo avete capito, nessun modello di automobile, in linea di massima, può essere considerato poco interessante agli occhi dei malviventi. Dunque se notate i famosi segni non andate verso la vostra auto ma chiamate subito la Polizia.