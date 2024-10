Rompicapo difficilissimo: solo il 5% di voi riesce a risolverlo in 1 minuto | Misura la tua intelligenza

Rompicapo bello tosto, solo pochissimi ne vengono a capo in 60 secondi. Sei pronto a giocare?

Non bisogna mai smettere di giocare e, soprattutto, come sovente si sente ripete da molti esperti, far vibrare dentro di noi, nel cuore e, ancora più in profondità, nell’anima, il fanciullino di pascoliana memoria. Chi ha figli piccoli o nipotini di certo riesce a farlo meglio. Fatto sta che con Halloween alle porte forse ciò sarà un poco fattibile per tutti quanti.

Difatti da svariati anni a questa parte ormai la si festeggia alla grande pure nel nostro Paese con feste sia casalinghe che nei locali. Tuttavia è durante il periodo natalizio, al quale, calendario alla mano, non manca poi così tanto, che tutto ciò si riuscirà a vivere pienamente in compagnia dei nostri cari.

Molti negozi si stanno già preparando e, a Novembre, saranno prontissimi ad allestire come si deve spazi e vetrine ad hoc. E nel mentre ci pregustiamo nei nostri sogni tutti questi bei momenti, nonché i manicaretti che potremo gustarci in santa pace, possiamo pure divertici con dei rompicapo che troviamo disponibili gratis in Rete.

Quello che vi proponiamo oggi, però, è decisamente bello tosto ma, non per questo motivo, dovreste dimenticarlo in un angolo polveroso. Diciamo che proprio a causa di ciò potrebbe risultare ai vostri occhi ancora più succulento, soprattutto se siete delle persone che amano profondamente le sfide.

Rompicapo difficilissimo, in 1 minuto cerca di risolverlo

Si tratta qualcosa di molto particolare e che, ad oggi, solo il 5% di chi ha cercato di risolverlo in maniera brillante ci è riuscito. Come potete notare qui sono segnati in una tabella dei numeri ma in una casella c’è un punto di domanda. Ora quel che voi dovrete indovinare è il numero mancante.

Per dare la risposta corretta avete a disposizione soltanto un solo minuto. Tuttavia non fatevi prendere dal panico che, insieme alla sorella fretta, è sempre un cattivissimo consigliere e quindi tenderebbe a farci sbagliare. Concentriamoci, azioniamo il cronometro e andiamo di logica.

La soluzione

In realtà la risposta non sarebbe così complicata. Il fatto è che sovente ciò che è mediamente facile e, se vogliamo, pure alquanto scontato, ci manda immediatamente e letteralmente in tilt. E così è come se andassimo in giro con i para occhi, esattamente come i cavalli. In ogni caso, andiamo per gradi.

Cominciamo con il dire che se 4 x 3 fa 12, così come 7 x 3 fa 21, è davvero facile capire quale sia il numero che consenta di arrivare al 39, dopo essere stato semplicemente moltiplicato per 3 volte. Esatto, si tratta del numero 13 che sperate di fare quando giocate al bar con gli amici alla mitica schedina. E ora siete pronti a sfidarli in questo rompicapo matematico?