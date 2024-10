Lidl lascia tutti senza parole: piccolo elettrodomestico a soli 19,99 euro | Tutti dovrebbero averlo a casa

Lidl colpisce ancora. A soli 19, 90 euro acquisti un fantastico piccolo elettrodomestico.

I consumatori sono senza parole. La Lidl ha fatto centro pure stavolta. Non per nulla sul nuovo volantino, che è, come sempre disponibile sia in formato cartaceo che digitale, figurano tante accattivanti offerte che non riguardano prettamente il settore alimentare. Difatti nei numerosissimi store di questa catena possiamo trovare anche quelli per la nostra igiene personale nonché della casa.

E poi largo spazio a giochi, oggettistica e talora vestiario nonché gadget dedicati espressamente a cartoni animati o serie televisive di successo come, in tempi assai recenti, Emily in Paris. Immancabili poi dei piccoli elettrodomestici a prezzi più che convenienti. Tra l’altro essi sono pure regali assai graditi.

Dunque, per chi ama giocare con largo anticipo e possiede spazio libero in casa, è fattibile acquistarne anche più di uno in previsione delle festività natalizie per fare felice una persona cara. Ed è per tale motivo che ora più che mai non ci sarebbe tempo da perdere se vogliamo acquistare quello che sta facendo la gioia più sincera di una larga fetta di clientela.

Molti lo hanno messo immediatamente nel proprio carello come lo hanno notato e hanno raccontato sui Social che mentre si trovavano in coda alla cassa per pagare praticamente tutti quanti lo avessero pronto da depositare sul nastro. Insomma, è chiaro che con questo andazzo le scorte presenti in negozio rischiano di finire a stretto, se non, a strettissimo giro.

Lidl colpisce ancora, a soli 19 e 90 porti a casa un super piccolo elettrodomestico

Ovvio che il prezzo che è, lo ribadiamo, di soli 19 euro e 90 attrae particolarmente dal momento che solitamente un piccolo elettrodomestico del genere lo troviamo proposto a costi decisamente molto più elevati e che quindi non tutti possono permettersi. Tuttavia se attira così tanto è perché in effetti in cucina è decisamente molto utile.

E lo è sia nei periodi più caldi ed estivi per crearci qualcosa di fresco, colorato e dissetante, per lo più a base di tanta frutta genuina, così come in autunno e in inverno quando sentiamo maggiormente l’urgenza di scaldarci con una zuppa, una vellutata o una buona crema di verdura. Avete dunque capito di che cosa stiamo parlando?

Uno speciale frullatore che fa la gioia di tutti

Sì, si tratta proprio di un frullatore a immersione con inserto smoothie. In dotazione poi c’è anche un pratico e super utile bicchiere To- Go per quest’ultimi da 60ml oltre che ben 5 ricette tutte quante da provare. La velocità è regolabile ed è disponibile pure la funzione turbo. I watt? Esattamente 600.

Insomma, lo avete capito, siamo decisamente innanzi a un’offerta imperdibile anche se abbiamo già magari strumenti simili a disposizione nella nostra cucina. Difatti averne qualcuno di scorta, facendone ampio uso, non è mai peccato. E poi, come giustamente già accennato, questo piccolo elettrodomestico potrebbe risolvere in maniera vincente la questione regali di Natale.