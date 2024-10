Busta verde nella buca della posta: comincia a preoccuparti perchè arriva proprio da loro | Una volta aperta iniziano i guai

Se nella buca della tua posta trovi una busta verde, potrebbero non esserci delle buone notizie, ecco chi è che ti manda la comunicazione.

Ricevere posta non è sempre piacevole come in molti potrebbero pensare. Purtroppo proprio via posta potrebbero arrivare delle comunicazioni che potrebbero andare ad indicare la presenza di guai all’orizzonte. Proprio questo è il motivo per cui tra le ricerche più googlate degli ultimi mesi ci sono i codici delle raccomandate.

Considerando che attualmente non procedere con il ritiro di una di queste non blocca il procedimento a carico dei cittadini è inevitabile che prima di provvedere a recarsi in posta si voglia sapere di cosa si tratta o per lo meno farsene un’idea.

Ma i codici non sono l’unico elemento distintivo della corrispondenza, infatti anche il colore delle buste utilizzate per l’invio delle comunicazioni può indicare chi invia la lettera e soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze per quello che riguarda il ricevimento di una specifica comunicazione.

Se nella cassetta della posta si trova una lettera dalla busta verde, allora occorre preoccuparsi, perchè il motivo del suo invio non è propriamente piacevole come si possa pensare. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Cosa ci indica una busta verde all’interno della buca della posta

In realtà è possibile che all’interno della busta verde in questione sia presente la comunicazione, ovvero l’avviso per la mancata consegna, che indica anche dove è possibile recuperare la propria copia e entro quanto è possibile provvedere al ritiro della posta in arrivo.

La lettera verde, non promette, purtroppo, nulla di buono. Infatti essa arriva al destinatario per comunicare che c’è a suo carico una causa civile o penale, ovvero una cartella di pagamento che arriva dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti che fanno comunque parte dell’amministrazione tributaria. La comunicazione viene consegnata dal postino o dall’ufficiale giudiziario e nel caso in cui venga lasciato solo l’avviso occorre provvedere al ritiro.

L’importanza di verificare il contenuto della comunicazione

Verificare il contenuto della comunicazione si rivela essere estremamente importante. Potrebbe essere necessario prendere contatto con un avvocato di fiducia e quindi mostrargli l’atto per comprendere in che modo occorre agire. Solo una persona qualificata potrà provvedere a tale controllo.

In ogni caso, una prima analisi può farla già il destinatario. Nel caso in cui si tratti di una citazione in tribunale sarà indicata anche la data in cui presentarsi all’udienza e le motivazioni della citazione in giudizio. Si ricorda che attualmente non ritirare la comunicazione non blocca il procedimento a carico.