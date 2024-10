Autostrada, questa è la più cara d’Italia: chi è costretto a farla tutti i giorni è davvero sfortunato | Ogni giorno è un salasso

C’è un’autostrada che è la più cara di tutta l’Italia, ecco dove si trova. Per chi la percorre tutti i giorni è un vero salasso.

L’autostrada è l’unica strada a pagamento che è presente sul territorio italiano. I caselli sono un grande problema soprattutto per coloro che viaggiano in maniera quotidiana per lavoro o per qualunque altro impegno di possa avere nell’arco della propria giornata.

In realtà le tariffe autostradali hanno fatto molto discutere di recente, anche considerando l’aumento esponenziale che si era avuto negli mesi per quello che riguarda i prezzi da pagare. Se qualcuno crede che vi sia una tariffa valida a livello nazionale purtroppo ci si sbaglia di grosso. Gli importi da pagare per viaggiare in autostrada cambiano di zona in zona.

Secondo i dati raccolti negli ultimi mesi ci sono alcune autostrade che risultano essere molto più care di altre e questo, ovviamente, influisce sulle finanze di chi viaggia in autostrada tutti i giorni. Sono centinaia gli italiani che quotidianamente si mettono in viaggio e a cui, ovviamente, interessano i costi dell’autostrada.

Ecco allora qual è il tratto autostradale su cui verrebbe praticato il prezzo maggiore in maniera assoluta, per molti è un salasso quotidiano.

Le autostrade italiane più trafficate

Prima di scoprire quelle che sono le autostrade più care sul territorio italiano, cerchiamo di scoprire quali sono le più trafficate. Riuscire a stabilire in maniera certa quelli che sono i tratti autostradali più trafficati non è certo semplice, ma nonostante ciò è possibile affermare qual è la posizione geografica in cui le autostrade sono interessate da una maggiore percorrenza.

Particolarmente utilizzate dagli automobilisti italiani sono l’Autostrada A1 che collega Milano e Napoli oltre all’Autostrada A14 che va da Bologna a Taranto. Molto utilizzata dai pendolari anche la A4 da Torino a Trieste, e il tratto Brescia-Padova e Milano-Brescia.

La classifica delle autostrade più care

Come anticipato in precedenza i prezzi dei tratti autostradali sono aumentati negli ultimi anni, seguendo il trend di tutti gli altri prezzi. L’inflazione non ha perdonato proprio nessuno e i prezzi medi sono andati al rialzo. Ma quali sono i tratti autostradali più cari? al primo posto tra i tratti autostradali più cari c’è A35-Brebemi con 2 euro per 10 km, al secondo posto la A36-Pedemontana lombarda con 1,93 euro, 1,82 euro il costo della A5-Quincinetto_aosta, la A32-Frejus costa invece 1,54 euro e al quinto posto c’è la A33-Asti-Cuneo con 1,30 euro.

Questa la classifica attuale delle autostrade più care, con l’attraversamento del traforo che costerebbe circa 55 euro.