Addio aspirapolvere: ti basta mettere questo sulla scopa e risparmi tempo e soldi in bolletta | Lo fanno in tutti gli hotel

Ciao ciao aspirapolvere! Usa ora la scopa con questo escamotage e risparmierai sia tempo che denaro!

Ogni volta che ricevi la bolletta dell’energia elettrica non riesci a leggere subito l’importo che dovrai necessariamente pagare. Il più delle volte non devi nemmeno pensare tu a compiere manualmente il gesto visto che i soldini relativi ti vengono scalati direttamente dal tuo conto corrente. Fatto sta che non sai che pesci pigliare.

Provi un sentimento che è definibile come un pazzesco mix tra rabbia, frustrazione e delusione. Ci sei stato attento nell’ultimo periodo con i consumi, dove hai sbagliato nuovamente? Forse sono stati i tuoi figli a non seguire le istruzioni che vi eravate dati tutti a cena un mese fa? Di chiunque possa essere la colpa è comunque bene cercare di correggere il tiro fin da ora.

Difatti tra poco si inizierà ad accendere l’impianto di riscaldamento e ciò incide parecchio sulla famosa bolletta, così come le varie stufe. Dunque se non cerchiamo di capire adesso dove sbagliamo poi di certo fra qualche mese non riusciremo facilmente a scoprirlo e a risparmiare maggiormente per causa loro se farà molto freddo e trascorreremo parecchio tempo in casa.

Ed ecco che mentre pensiamo l’occhio cade su di lei. Lei che abbiamo appoggiato in un angolo della cucina, pronta all’uso. Del resto, si sa, è utilissima e con le pesti dei nostri figlioli è normale che dobbiamo sempre pulire. E così, senza pensarci di volte, l’azioniamo e, già che ci siamo, diamo pure una ripassata al pavimento del soggiorno.

Ciao ciao aspirapolvere, ora ti basta una scopa o poco più

Stiamo chiaramente parlando, come da titolo, dell’aspirapolvere che non manca mai in casa, anche se c’è chi, a onore del Vero, preferisce talora la scopa elettrica. Tuttavia entrambe consumano un sacco in termini di energia elettrica. E in entrambi i casi, quando le usiamo, non badiamo al fatto che sovente le lasciamo accese anche se non le stiamo usando in quel momento preciso.

Ad esempio vogliamo pulire sotto un mobiletto, dunque lo spostiamo e nel mentre non spegniamo nulla. E intanto i consumi salgono. Prima è bene pertanto spostare ogni cosa e solo dopo azionarli. Fatto sta che se vorremo davvero risparmiare l’unica cosa da fare è puntare sulla scopa tradizionale con l’aggiunta di un accessorio decisamente low cost e che abbiamo tutti quanti in casa.

Il trucco geniale del sacchetto

Si tratta semplicemente di avvolgere le setole di suddetta scopa con un sacchetto di plastica pulito e capace, messo al contrario. Ora non ci resta che iniziare a spazzare, con dei movimenti a zig zag, spostando lo sporco verso di noi. Una volta finito di pulire non ci resterà che prendere delicatamente il sacchetto, girarlo e svuotare il suo contenuto.

Infine, vi ricordiamo che i movimenti che dovrete effettuare durante la pulizia dovranno essere decisi e secchi. Inoltre badate che le setole siano ben pulite, nonché resistenti e forti. E se poi talora vogliamo utilizzare da sola la scopa senza sacchetto per raccogliere solo qualche briciola o un poco di polvere, provvediamo a inumidirle leggermente ma non a bagnarle del tutto altrimenti combineremo un disastro.