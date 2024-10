Olio d’oliva extravergine, il migliore al supermercato è proprio questo: quando devi comprarlo prendi questo dallo scaffale

Scopriamo quale sia il miglior olio extravergine di oliva italiano venduto dalla grande distribuzione, grazie ad una ricerca di Altroconsumo.

Non tutti sanno che la cosiddetta “dieta mediterranea“, che concettualizza il modello alimentare di paesi come l’Italia, la Grecia e la Spagna, è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO nel 2010.

Si tratta infatti di una alimentazione particolarmente sana, che – in linea di principio – riduce parecchio il rischio obesità, abbassando peraltro anche la mortalità dovuta a motivi alimentari. E’ quindi un vanto, per il nostro paese, essere portatore di un tale beneficio, che si ripercuote anche positivamente sulle esportazioni dei nostri prodotti della filiera agricola.

Uno dei principali beni alimentari che caratterizzano la dieta mediterranea è sicuramente l’olio di oliva, il principale fornitore di grassi nelle nostre cucine. Un alimento, peraltro, caratterizzato da un elevato consumo quotidiano: l’olio serve per cucinare e per condire, e non v’è quasi pietanza che non ne contenga almeno un po’.

L’olio extravergine di oliva biologico è, com’è ovvio, il top di gamma, ed è possibile acquistarlo direttamente dai produttori, con prezzi alla vendita che negli ultimi anni sono purtroppo cresciuti rispetto al passato, a causa dei rincari delle materie prime e dell’energia.

La ricerca di Altroconsumo

Ma se non è sempre possibile recarsi ad acquistare l’olio da chi lo produce, a causa dei ritmi frenetici della nostra vita quotidiana, chiediamoci allora quale sia il miglior olio di oliva extravergine presente sugli scaffali della grande distribuzione.

Fortunatamente, ad aiutarci a rispondere a questa domanda è Altroconsumo, nota organizzazione dei consumatori, la quale ha svolto recentemente una ricerca sul tema, elencando – a seguito di una attenta selezione – le migliori marche di olio extravergine di oliva per rapporto qualità/prezzo. Vediamo quali etichette sono risultate vincenti.

I migliori olii extravergini di oliva

Per stilare la propria classifica il sito Altroconsumo ha passato in rassegna ben 30 marche di olio extravergine. Ben 11 di queste, però, alla prova di assaggio, hanno dovuto essere declassate a “vergine”, a causa di una maggiore acidità rispetto a quanto previsto (0,8 grammi su 100 grammi).

Al termine di tutte le prove, sul podio troviamo Monini Bios, un olio biologico 100% italiano (11,12 €/L), seguito da Clemente, 100% italiano (9,32 €/L) e Carapelli Bio (8,14 €/L). Per chi comunque intende spendere il meno possibile, acquistando comunque uno dei primi dieci olii in classifica, segnaliamo il Desantis Classico (4,43 €/L), presente in settima posizione.