Basilico, con questo trucco degli chef lo conservi tutto l’inverno: non ti serve congelarlo | Fresco come appena colto

Basilico, ecco come gli chef lo conservano al top per tutto inverno. Da copiare subito.

Non c’è nemmeno un piccolo dubbio sul fatto che la cucina italiana sia una delle più antiche, vaste, complete e amate nel mondo. E poi, a onore del Vero, potremmo aggiungere copiate. Non per nulla è la dieta mediterranea che è strettamente connessa ad essa a farla da padrona praticamente ovunque, anche presso i vip di stampo internazionale.

Costoro, come mettono piede nel nostro Paese, vogliano assolutamente assaggiare una buona pizza e un piatto di spaghetti al pomodoro. E immancabile, nel primo caso se si vuole puntare a una margherita, così come nel secondo, un po’ di basilico. Al di là di quel sapore fresco che è in grado di allietare il palato, esso è anche fantastico per mettere in atto l’arte dell‘impiattamento.

Chiaro è però che le sue foglioline devono essere belle in forma. Difatti qualora risultino sciupate non inviterebbero a mangiare la pietanza anche se cucinata bene e con infinito amore. Il punto è che per averle così anche nei periodi autunnali e invernali bisogna prestare maggiore attenzione alle piantine di questa erba aromatica.

In tanti l’abbiamo anche in casa nostra e sui balconi, al fine di averla sempre pronta all’uso. Il fatto è che il freddo e il gelo non sono suoi validi amici. Dunque, come correre ai ripari? No, non dobbiamo rinunciare a lei. Semplicemente bisogna muoversi fin da ora per poi aver a disposizione anche nei mesi a venire le sue foglie al top.

Basilico, puoi conservarlo a lungo senza congelarlo

Il primo escamotage che vi verrà in mente è quello di congelarle. Per carità, non c’è niente di male e forse lo avrete già fatto. In ogni caso esisterebbe un altro metodo che consentirebbe loro di presentarsi ancora più belle. Pensate che lo utilizzano, a quanto pare, anche gli chef più blasonati, consci della grande importanza che il basilico abbia in cucina.

In realtà loro mettono in atto un rimedio in due varianti. La prima ti consentirà di mantenere conservato alla grande l’aroma per mesi interi, se chiaramente quando lo metterai in atto la piantina sarà ancora al top, mentre il secondo solo un paio di settimane. Fatte le dovute valutazioni del caso, ora sei pronto per realizzare questo trucchetto.

Il metodo del vasetto

Il consiglio precipuo è quello di conservare sotto sale le foglioline di basilico. Come? Dopo averle lavate e asciugare con estrema cura, ponile, uno strato per volta in un vasetto di vetro piuttosto capace, alternando il tutto con delle cucchiaiate di sale fino. Per concludere aggiungi un cucchiaio di olio extravergine di oliva e chiudi bene il contenitore.

Se non vuoi utilizzare il sale, puoi affidarti anche solo al poco fa citato olio ma, occhio, perché in tal modo, dovrai conservare il basilico in frigo. Ricordati poi che durerà solo due settimane. Come ultima dritta, prima di mettere in atto questo rimedio, verifica che il barattolo sia ben pulito e perfettamente igienizzato per la tua salute.