Bando Pubblico, richiesta di persone munite di terza media e patente B: manca poco alla scadenza

Non manca molto alla scadenza del nuovo Bando Pubblico che permette di firmare il contratto anche se si ha solo la terza media.

Ancora un bando di concorso per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Questa volta il concorso si apre anche a chi ha una preparazione che si ferma alla terza media, smentendo tutti coloro che sono convinti che per trovare lavora si abbia bisogno di una laurea.

Pochissimo il tempo a disposizione di tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e candidarsi a un lavoro a tempo indeterminato. Sul bando di concorso sono presenti tutti i dettagli per prendere parte alla selezione.

Dopo il concorso che si dovrebbe tenere a breve e che vedrà comunque l’assunzione tra gli ultimi mesi del 2024 e l’inizio del 2025. Le figure che verranno scelte dovranno svolgere una serie di mansioni differenti, con assunzioni previste anche per coloro che non hanno ancora una preparazione specifica per quel ruolo.

Si richiede disponibilità full time per firmare un contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti oltre ad essere indicati di seguito è possibile leggerli sul bando di concorso ufficiale, dove si provvederà anche alla candidatura al posto messo a disposizione di coloro che si candideranno.

I requisiti richiesti

Il ruolo per cui si provvederà all’assunzione è in qualità di parcheggiatori per la pubblica amministrazione. Coloro che verranno scelti per il ruolo, l’inserimento avverrà all’interno degli edifici istituzionali. Oltre alla disponibilità a lavorare full time si richiede anche la patente di guida categoria B, esperienza nel ruolo e licenza di scuola media.

Sul sito ufficiale della Pubblica Amministrazione oltre al bando di concorso è possibile consultare anche le scadenze e provvedere al candidarsi nella posizione mesa a disposizione dalla pubblica amministrazione per quelli che sono i loro parcheggi.

Le mansioni che verranno svolte

Per coloro che entreranno in ruolo entro dicembre 2024, si prevede lo svolgimento di una serie di mansioni differenti. Innanzitutto l’accoglienza e l’assistenza ai clienti, accogliendo quelli che sono i conducenti al momento dell’arrivo, fornendo specifiche informazioni, parcheggio dei veicoli all’interno di appositi parcheggi.

Si procede poi con il controllo e la sicurezza, la gestione del traffico e il pagamento, ovvero la registrazione nel caso in cui il parcheggiatore provveda a tali operazioni, infine manutenzione dell’area in cui il parcheggio è sorto.