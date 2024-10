Banche, le più forti sono proprio queste: chi ha il conto qui dorme sonni tranquilli | Una è tutta italiana

Ci sono alcune banche che sono molto più forti delle altre. Se hai un conto qui, puoi stare tranquillo, una è italiana.

Le banche sono la croce e delizia di tutti i cittadini italiani oltre che dell’economia del mondo intero. Proprio attraverso questi istituti dovrebbe passare il denaro che viene immesso all’interno del sistema economico e che dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti e per gli acquisti in maniera generale.

Proprio per questa funzione essenziale è fondamentale che esse siano affidabili, ma purtroppo l’attualità ci ha anche insegnato che fidarsi delle banche non è esattamente semplice come si possa credere. Tutto questo per una situazione particolarmente difficile a livello economico.

Le difficoltà economiche che hanno compito buona parte delle aziende dell’Italia intera, purtroppo hanno reso difficile la vita anche alle banche che dovrebbero avere basi solide. Ma nonostante una prospettiva che non sembra affatto essere delle più incoraggianti, alcune banche continuano ad avere degli ottimi risultati.

nella classifica delle banche più potenti d’Europa riportata da Money.it, ce ne sarebbe una completamente italiana, in grado di offrire ottimi risultati a coloro che vi si affidano per i propri conti correnti.

Le banche spagnole sembrano avere la meglio

Attualmente, nonostante una delle banche italiane sia stata in grado di superare le avversarie, sembra proprio che l’economia attuale faccia n modo di favorire la buona attività e gli ottimi risultati che sono stati raggiunti dalle banche spagnole, che hanno superato le banche francesi e ovviamente anche le banche italiane.

Per quello che invece riguarda la Germania, essa si è imposta all’interno della classifica inserendo due degli istituti bancari di maggiore spicco sul suo territorio. Questi in grado di proteggere gli interesse dei loro correntisti che continuano a sceglierle per la loro affidabilità.

La classifica delle migliori banche su tutto il territorio europeo

Numerose sono le banche presenti su tutto il territorio europeo. Al primo posto vi è il Banco Santander, banca spagnola molto apprezzata dai correntisti, al secondo posto BNP Paribas. È al terzo posto che troviamo una banca tutta italiana, che sembra essere veramente molto affidabile, stiamo parlando della banca Intesa Sanpaolo SPA, di elevato prestigio, ha un market cap pari a 68,87 euro.

A seguire la banca italiana c’è Unicredit, BBVA, che i correntisti hanno imparato ad apprezzare per via del guadagno che è possibile avere dal suo conto online, Credit Agricole, Caixa Bank, Nordea, Deutsche Bank e al decimo posto KBC Bank.