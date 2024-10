Parrucchiere, basta spendere soldi tutti i mesi per la tinta: ti basta quest’ingrediente che hai in casa | Ci metti 10 minuti

Vuoi risparmiare dei soldini non andando dal parrucchiere per la tinta? Allora utilizza questo ingrediente e ce la farai.

I capelli, si sa, sono sia la croce che la delizia di una donna. Possedere folte, luminose e belle chiome da sfoggiare in ogni occasione, è il songo di tutte quante. Il problema è che, visto un vecchio detto, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E il mare, per restare in tema, è dovuto ai pochi soldini presenti sul nostro conto corrente.

Infatti, per via della crisi e del poco lavoro, sono sempre di meno. In primis dobbiamo impiegarli per le spese vitali che incombono ogni mese, che ci tolgono persino il sonno la notte. Per il divertimento tendiamo a non intaccare i nostri risparmi, salvo rarissime occasioni e, anche per quel che concerne la cura di noi stessi sotto ogni punto di vista, potremmo puntare sul fai da te.

Se, per mantenerci in forma, potremmo evitare di andare in palestra, facendo lunghe passeggiate al parco sotto casa, dall’altro lato, quando si tratta di beauty, che riguarda i nostri capelli, la situazione è differente. Chiaro che, in estate, siamo avvezzi a lavarceli maggiormente, soprattutto sotto la doccia.

In autunno o in inverno non è facile, dato che, se non siamo veloci ad asciugarceli, temiamo di ammalarci. Inoltre, se facciamo in fretta la classica piega, possiamo ottenere risultati poco sodisfacenti. Stesso possiamo dire se non possediamo i giusti strumenti per arricciarli, oltre che prodotti mirati per la nostra cute.

Parrucchiere, il migliore amico di ogni donna

Oltre a ciò. può capiate che, in alcuni periodi, i nostri capelli meritino coccole aggiuntive, che è in grado di donarci un professionista del settore. Ed è per tale motivo che ora, in occasioni importanti, come festività natalizie, ci affidiamo a lui. Lo stesso possiamo dire se dobbiamo, come si dice in gergo, darci un taglio o solo una sistemata alla nostra pettinatura.

Se poi utilizziamo extension e vogliamo toglierle o cambiarle, chiaro è che non potremo fare da sole. Inoltre. il più delle volte. ci affidiamo a un bravo parrucchiere, che diventa anche nostro confidente, per la tinta. Moltissime donne però, con lo scopo di risparmiare molti soldini, anche con l’arrivo dei primi capelli bianchi, decidono di non effettuarla, lasciandoli naturali ma utilizzando prodotti che non li facciano sembrare in disordine.

Tinta, fai da te con un metodo naturale

Tuttavia possiamo arrivare a tingere i nostri capelli, senza andare dal parrucchiere, né utilizzando tinte chimiche che possiamo trovare in specifici negozi o al supermercato. Come? Semplicemente sfruttando un rimedio naturale a base di buccia di patate. Difatti proprio grazie all’amido, contenuto in questo eccellente tubero, potremo coprire i capelli bianchi.

In poche parole, basterà far bollire le patate o solo le bucce per mezzora. Lasciamole però del tutto raffreddare. Dopo aver eseguito il classico shampoo, passiamo a sciacquare le nostre chiome con il liquido creato dalla cottura delle patate e o delle sue bucce. Noteremo, sin dalle prime applicazioni, un notevole miglioramento. Così potremo dire ciao ciao all’ingrigimento dei capelli.