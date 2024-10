Disastro Whatsapp, messaggio arrivato a tantissimi utenti: chi lo riceve è nei guai | “Chiuderà il tuo account entro 12 ore”

WhatsApp e il messaggio che lascia senza fiato. Ecco perché potresti riceverlo.

Se parliamo di WhatsApp sappiamo che si tratta dell’App di Messaggistica Istantanea non solo più popolare ma anche di quella più sfruttata al mondo. Non per nulla la usiamo ogni giorno con grande costanza sia per motivi privati che professionali. Del resto, offre tantissimi servizi a costo zero oltre che tante migliorie che riguardano anche la grafica che ha sempre il suo perché.

Ad esempio le videochiamate hanno sostituito le classiche riunioni fisiche in molti uffici e svariate redazioni soprattutto in seguito alla moda dello smart working che è diffusissimo ormai anche nel nostro Paese. E, anzi, diciamo pure, che le call in codesto senso sono praticamente all’ordine del giorno.

Le note vocali poi, soprattutto da quando non esiste più un limite a livello di tempo e di durata, hanno preso il posto delle telefonate. E così in tanti le sfruttano pure per sfogarsi con parenti e amici riguardo alla giornata storta appena vissuta. In ogni caso rimane la funzionalità di invio di messaggi in tempo reale quella più amata.

Essa è resa ancora più accattivante, soprattutto per i giovani e i giovanissimi, grazie dalla presenza sempre più massiccia, di emoticon di svariato genere, oltre che dalla possibilità di allegare file delle più disparate dimensioni e mediamente pesanti. E per i più Social, ecco che in tempi piuttosto recenti, è arrivato pure lo Stato con tanto di caricamento di Stories.

WhatsApp, “Chiuderà il tuo account”, il messaggio che sconvolge gli utenti

Impossibile, infine, è non ricordare la creazione di gruppi che oggi possono contare su un numero sempre più elevato di iscritti con i quali è pure possibile iniziare call. E tutto ciò, lo ribadiamo nuovamente, è assolutamente free così come l’istallazione stessa dell‘Applicazione che può pure contare su una sua versione Web.

Capite bene che anche chi inizialmente non voleva saperne di lei ha poi cambiato idea costatando quanto, in effetti, potesse rivelarsi utile in ogni momento per le più svariate motivazioni. Ed è per questo motivo che se si riceve, come sta accadendo già a molti utenti, il messaggio con scritto testualmente ” Chiuderà il tuo account” non si può che rimanerne sconvolti.

Come cercano di fregarti

Tuttavia non c’è nulla di vero in questa comunicazione che viene inviata da dei veri e propri truffatori che stanno sempre sul pezzo. Loro, sapendo, per l’appunto, quanto ci sta a cuore WhatsApp, così come Facebook e Instagram, hanno pensato bene di farci credere che il nostro account su una di queste piattaforme di Meta ci stia per essere chiuso se noi non facciamo qualcosa.

E quel qualcosa si tradurrebbe nel cliccare sul link sottostante che ci rilasciano nel messaggino per andare a verificare esattamente nel menù Impostazioni quale violazione abbiamo compiuto. E a quel punto, dopo che abbiamo cliccato, ci inviano un malware capace di rubarci i nostri dati sensibili. Ergo noi, qualora lo ricevessimo, dovremo semplicemente bloccare il mittente e cancellare tutto quanto.