Auto usate, prima dell’acquisto devi controllare questi dettagli: è la prima cosa che fanno i meccanici | Evita la truffa

Alcuni piccoli ma importanti segreti che i riparatori auto utilizzano per testare i veicoli. Impariamo ad usarli anche noi.

Nonostante l’auto sia per molti considerata un bene assolutamente necessario da possedere, sono tanti gli italiani che capiscono poco di meccanica dei mezzi a motore.

L’automobile, cioè, è uno strumento per alcuni versi analogo ai dispositivi elettronici (PC, tablet e smartphone): li si sa usare, ma se si guastano, in molti dobbiamo subito ricorrere ad un tecnico perché non sappiamo assolutamente come rimediare. Sin qui poco male, ma che succede se dobbiamo valutare la bontà di un auto usata?

Se, in caso di problemi che affliggono nostro veicolo, possiamo sempre contare su un’officina di nostra fiducia, alla quale delegare la risoluzione del caso, come affrontare l’acquisto di un’auto usata? Come esser sicuri che il mezzo che ci viene proposto corrisponda effettivamente a un buon affare?

Di seguito presentiamo una breve panoramica su alcuni semplici controlli che si possono tranquillamente effettuare da soli quando si deve valutare se comperare o meno un autoveicolo: si tratta di piccoli trucchi da meccanico, che non necessitano però di alcuna particolare competenza professionale.

Valutare un’auto usata: alcuni semplici controlli

Cominciamo, ovviamente, con il primo check da effettuare, che è però di tipo burocratico. Innanzitutto il libretto di circolazione del mezzo deve riportare tutte le revisioni obbligatorie. Altrettanto importanti sono gli eventuali tagliandi richiesti dalla casa costruttrice: nel caso che il veicolo un domani si rompa, esso potrebbe ancora essere sotto garanzia, a patto però che i controlli periodici previsti siano stati rispettati.

E’ infine importante sapere se l’attuale proprietario abbia sempre pagato regolarmente il bollo, cosa che si può fare consultando il sito dell’ACI, e se al Pubblico Registro Automobilistico non risultino ipoteche o fermi amministrativi sul veicolo.

I trucchi del meccanico

Passiamo quindi a due o tre test semplici che si possono effettuare direttamente sul veicolo da comperare. Il primo è verificare che tutte le luci siano funzionanti (freni, frecce, posteriori e frontali). Osservando poi l’usura del mezzo, è anche possibile capire se i chilometri dichiarati corrispondano effettivamente a quelli realmente percorsi.

Il controllo più attento delle gomme ci consente anche di verificare se non vi sia magari un problema alle sospensioni, o di allineamento: ciò può ad esempio essere la causa di un’usura degli pneumatici non uniforme.