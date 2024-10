Frutta dopo i pasti, ecco cosa succede davvero al nostro organismo: i nutrizionisti lo sanno perfettamente

La verità sulla frutta consumata dopo i pasti, ecco quello che in pochi sanno, ma che in molti dovrebbero conoscere per il proprio benessere.

I nutrizionisti ci consigliano di consumare frutta e verdura 5 volte al giorno. Alimenti ricchi di vitamine e di elementi nutritivi che fanno bene veramente a tutti, dai più piccoli agli adulti. Insomma, la frutta è uno di quegli alimenti che, proprio per via delle sue importanti qualità nutritive non dovrebbe mai mancare in nessuna casa.

Quello che in molti consigliano è di mangiare sempre, frutta e verdura di stagione, nonostante i banchi dei supermercati ci permettono di avere qualsiasi tipo di frutta in tutti i mesi dell’anno.

Ma quello che in molti stanno consigliando alla popolazione mondiale è di non consumare frutta dopo i pasti. Sembra che tale alimento dovrebbe essere riservato al consumo lontano dai pasti, perchè potrebbe essere potenzialmente difficile da digerire. Inoltre non si dovrebbero mai consumare frutti differenti tra loro, ma ogni volta che la mangiamo solo ed esclusivamente un solo tipo di frutto.

Insomma, una serie di dritte su, come consumare la frutta che tutti dovremmo seguire per evitare di appesantire il nostro corpo. Ecco quindi cosa sapere a riguardo.

Perchè la frutta fa bene

La frutta dovrebbe essere comunque il pilastro della nostra alimentazione. Ricca di minerali, vitamine, fibre, sali minerali è perfetta quando si vuole fare uno spuntino veramente sano. Mentre le vitamine aiutano il sistema immunitario, le fibre migliorano la digestione, offrono sostegno per il controllo del peso e permettono di contrastare i radicali liberi.

Ma nonostante questo gran numero di benefici, la frutta ha anche qualche controindicazione che si nota maggiormente in alcune tipologia specifiche di frutta. Infatti alcune di esse sono difficili da digerire e potrebbero addirittura essere causa di un sonno non di qualità.

Cosa sapere sulla frutta e alcune false credenze

All’interno della frutta è naturalmente presente dello zucchero che renderebbe difficile la digestione. Sembra semplice che quindi, la frutta più zuccherina dovrebbe essere evitata, soprattutto nelle ore serali, in quanto potrebbe rendere difficile il riposo. Secondo alcuni la frutta dopo i pasti fermenterebbe, quindi rallenterebbe il processo digestivo e questo potrebbe essere causa di gonfiore e di disagio.

La verità è che molto dipende dalla tolleranza individuale di ogni individuo. La frutta si digerisce piuttosto facilmente e non crea alcuna problematica. La scelta di consumare frutta dopo i pasti dipende esclusivamente dal soggetto.