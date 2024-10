Cellulare, se lo metti in carica così lo distruggi dopo qualche mese: batteria completamente da buttare

Attenzione al modo in cui mettiamo in carica il cellulare. Se facciamo così rischiamo seriamente di rovinarlo.

Ormai, parliamoci molto chiaramente, siamo diventati un tutt’uno col nostro cellulare. Non importa se è uno smartphone o un’iPhone. Di lui noi non possiamo e non vogliamo farne mai a meno. Tanto è vero che non lo spegniamo mai del tutto, nemmeno di notte, quando sarebbe opportuno invece farlo.

Anche se privo di suoneria, potrebbe arrecare danno al riposo notturno, fondamentale per svegliarsi ben riposati al mattino. Ed è proprio con tale scusa, per il fatto che si sfrutta tale dispositivo, proprio in qualità di sveglia, che non lo spegniamo mai. Pur eliminando anche la vibrazione, in ogni caso le lucine lampeggianti di colore blu, che consistono in notifiche, ci svegliano di soprassalto.

C’è poi addirittura chi lo porta con sé quando va al bagno e non sono pochi i casi in cui, per via dello stretto contatto con l’acqua, il cellulare non funzioni più a stretto giro. Ricordiamo che questo elemento, come l’umidità e il repentino cambio di temperature, danneggi questo strumento, in particolare la sua batteria.

Ora ci soffermiamo su un aspetto che dovrebbe starci maggiormente a cuore, al momento dell’acquisto di un dispositivo di telefonia. Infatti, qualora la batteria non sia granché, chiaro è che vedremo scendere repentinamente la carica. Ciò ci indurrà a ricaricarlo più e più volte, anche nel corso della giornata.

Cellulare, le prime dritte per una batteria al top

Riguardo a ciò, c’è chi racconta che se non lo ha carico al 100%, non esce neppure di casa. Esistono anche strumenti che ci permettono di ricaricarlo pure se non attaccato alla presa di corrente. Qui però dobbiamo stare attenti a non esagerare, perché anch’essi, alla lunga, potrebbero rovinare la qualità della batteria, specie se non sono originali.

La stessa cosa è doveroso dirla se utilizziamo fili e spinotti mal messi o che non sono quelli che ci vengono dati in dotazione al momento dell’acquisto del cellulare. Oltre a tutte queste dritte, che sono da tenere in viva considerazione per la salute della batteria, ce ne sarebbero anche delle altre, che però sono ancora sconosciute ai più. In ogni caso sarebbero da considerarsi vitale, in tale direzione, se non vogliamo gettarlo via a stretto giro.

Le attenzioni in più

Mai lasciare il telefono in carica oltre il necessario. Insomma, come è carico, stacchiamolo dalla presa di corrente. In codesta maniera non solo eviteremo di rovinare la batteria, ma pure di spendere molti soldini in più per quanto concerne il consumo in eccesso di energia elettrica. Non lasciamo mai il caricabatterie perennemente incollato ad essa, anche solo per una questione di mera comodità.

Attenzione anche a non scaricare la batteria fino allo zero, ma di aspettare quando ha raggiunto il 50%, ma senza arrivare mai al 20%. E, per una ricarica migliore, ed evitare il surriscaldamento, nel momento della ricarica, rimuoviamo la cover e, possibilmente, non utilizziamo suddetto dispositivo per nessuna funzione.