Addio tabelline: con la moltiplicazione Maya riuscirai a fare i calcoli in un battibaleno | Ti basta foglio e penna

La moltiplicazione dei Maya ti permetterà di rispondere velocemente alle moltiplicazioni senza né la calcolatrice né le tabelline, ecco la realtà.

La matematica piace a pochissimi, si tratta di una delle materie più odiate in assoluto tra gli alunni che, se non portati per la matematica, non possono far altro che soccombere sotto i colpi di ogni crudele professore di matematica. Che poi vi possiamo assicurare che non sono tutti uguali, anche se la matematica resta comunque l’acerrima nemica degli studenti.

Non si tratta di una materia in cui puoi recuperare dall’insufficienza all’ultimo minuto, perchè in effetti, la matematica o ti piace o non ti piace e se sei tra i secondi, cercare di avere eccellenti risultati sembra essere impossibile.

Nei primi anni delle elementari le maestre, con estrema pazienza, cercano di insegnare le tabelline a ogni alunno, che si mettono alla prova con le moltiplicazioni.

Ma senza imparare le tabelline a lasciando da parte le calcolatrici, ecco che i Maya ci vengono in aiuto e ci insegnano il modo migliore mer svolgere le operazioni in maniera semplice e divertente. Ecco la Moltiplicazione Maya, ti pentirai di non averla conosciuta prima.

Un gioco che ti permettere di conoscere la matematica

Un gioco veramente molto divertente che permette anche a chi non è un vero appassionato di matematica di svolgere alcune semplicissime operazioni. Un trucco che in pochissimo tempo sul web è diventato veramente virale. Il video barene spurgato le 100 milioni di visualizzazioni.

Quello che infatti, abbiamo imparato è che ci sono dei trucchetti che permettono proprio a tutti di superare la propria avversione per la matematica. Le linee ti aiuteranno a risolvere facilmente il quesito divenuto un divertimento veramente per tutti. Sarebbe sufficiente procedere tracciando delle linee ed ecco che il gioco è fatto. Ecco allora in che modo agire.

L’applicazione pratica del trucchetto

Si tratta di un metodo veramente molto semplice che sarà facile imparare in maniera molto veloce semplicemente guardando il video. Poniamo il caso che si voglia moltiplicare 21×23. Si tracciano in obliquo tante linee quante sono le decine, quindi in basso a destra ci sono le linee che rappresentano le unità del primo fattore. Poi si provvede mettendo in basso a sinistra le linee del secondo decimale e quindi a destra le unità. Si procede contando le intersezioni, in basso a destra ci sono le unità del risultato, a destra in alto più sinistra in basso le decine e a sinistra in alto le centinaia.

Un trucchetto che è molto più semplice da comprendere grazie al video.