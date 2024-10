Addio limite di Isee: questo bonus possono chiederlo tutti | Questi soldi ti spettano di diritto

Tra le innumerevoli agevolazioni per i consumatori, ve n’è una in particolare da considerare, perché non prevede alcun limite di reddito.

E’ tipico degli ultimi anni, nel nostro paese, trovarsi di fronte a numerosi incentivi e bonus destinati alla cittadinanza.

Un fenomeno, questo, dettato dalla necessità di agevolare le famiglie italiane il più possibile, indirizzando nel contempo i loro consumi verso acquisti ritenuti più sostenibili di altri. Si tratta quasi sempre di misure economiche, promosse dai governi, che non riescono ad avere copertura finanziaria ordinaria, e che – di anno in anno – necessitano sempre di essere rinnovate per mezzo di risorse allocate ad hoc.

La gran parte di queste agevolazioni è destinata, com’è giusto che sia, ad alleggerire i bilanci di spesa dei nuclei familiari meno abbienti, e per questo viene utilizzata, quale discriminante per accedervi, la loro situazione economico-finanziaria.

L’ISEE, per esteso “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, consente di fotografare, con una certa precisione, le condizioni economico-finanziarie delle famiglie, ed è utilizzato quasi sempre quale parametro di accesso ai vari bonus disponibili. In alternativa, è semplicemente il reddito a giocare tale ruolo. Si pensi ad esempio alla social card “Dedicata a te”, destinata a chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 €, o l’esonero contributivo, che invece riguarda solo coloro con redditi mensili inferiori a 2.692 €.

I bonus auto 2024 senza ISEE

Tra gli incentivi 2024 ancora attivi ve n’è però uno molto interessante, perché non ha filtri di tipo economico per accedervi.

Stiamo parlando dell’ecobonus auto, che da qui a fine anno consente di acquistare alcune tipologie di veicoli con un forte sconto, sia con contestuale rottamazione sia senza. Vediamo meglio di seguito quali autoveicoli sono incentivati e a quanto ammontano i bonus relativi.

I veicoli incentivati sino alla fine dell’anno

Iniziamo con le auto ibride plug in Euro 6, di costo inferiore ai 54.900 €, le quali godono di un incentivo di 4.000 € se non vi è rottamazione contestuale; se però si rottama contestualmente un Euro 4, un Euro 3 o un Euro 2/1/0, l’incentivo sale rispettivamente a 5.500 €, 6.000 € e 8.000 €.

I bonus per le vetture endotermiche (benzina, diesel, ibride non ricaricabili, gpl e metano) di costo inferiore a 42.700 € sono limitati, al momento, solo in caso di rottamazione contestuale. Se si rottama un Euro 4, si riceve uno sconto di 1.500 €, che sale a 2.000 € per gli Euro 3 e a 3.000 € per gli Euro 2/1/0.