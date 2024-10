In quest’immagine è nascosta una lepre: solo una mente sopraffina la riesce a vedere | Il test d’intelligenza difficilissimo

Osserva bene questa immagine e scova la lepre nascosta. In pochissimi riescono a farlo.

Durante queste fredde giornate di autunno, in cui la pioggia scende copiosa, è piacevole trascorrere più tempo sul divano. Accoccolati con una bella copertina, possiamo leggere qualche rivista o libro, oppure seguire la nostra serie TV del cuore con un a tazza di cioccolato o di tè caldo. Possiamo pure giocare con i nostri amici con giochi da tavolo.

Inoltre, smartphone alla mano, ci possiamo dilettare anche con dei test online. Ce ne sono tantissimi in Rete e, in tanti, li condividono sulle loro pagina Social e ne parlano anche dopo averli provati, condividendone i responsi. Quello che vi proponiamo oggi è molto colorato e piacerà anche ai vostri bambini.

Fate caso che abbiamo usato il verbo giocare, visto che i test andrebbero visti come dei giochi. Pertanto, se non riusciamo a risolverli, non dobbiamo arrabbiarci, né farcene un cruccio. Cominciamo a prendere in considerazione l’immagine, che è un bel disegno, che non sfigurerebbe, una volta incorniciata, appesa nella cameretta dei nostri figli.

Potrebbe anche sembrare un frame di un divertente cartone animato. Sappiate che, in suddetto disegno, dove, in primissimo piano, notiamo un cacciatore, vestito di tutto punto, con in braccio il fucile e accanto al suo fedele segugio, è celata di una simpatica lepre, il cui obiettivo è non essere stanata.

Test visivo, dobbiamo scovare una lepre

Ciò che può costituire un ostacolo per il suo ritrovamento, che si para anche innanzi ai nostri occhi, è lo sfondo, decisamente molto bello e poetico, in cui non possiamo che notare un meraviglioso cielo e tanto verde, che ci fa anche provare un senso di relax. Tuttavia codesto colore potrebbe creare quella che viene denominata illusione ottica.

Ed è proprio per colpa sua se non riusciamo a visualizzare la lepre. Tuttavia non scoraggiamoci, facciamo un bel respiro, sorseggiamo un bicchiere d’acqua e prendiamoci un minuto per risolverlo. Al termine dei 60 secondi a nostra disposizione, dovremo aver trovato la soluzione corretta a questo test di intelligenza.

Ecco dove si nasconde la lepre

La soluzione l’avremo sempre avuta sotto gli occhi, dal momento che la simpatica lepre è nascosta nel verde, assai fitto, come vediamo nell’immagine, in basso a sinistra. È praticamente incollata all’unico albero presente. Chiaro che, se ci aspettavamo di notare il colore del suo manto ci sbagliavamo. È anche questo un fattore di cui tenere conto per comprendere l’aspetto difficoltoso del gioco.

Fatto sta che, se non siete riusciti a stanarla, dato che, a conti fatti, solo il 5% delle persone che hanno affrontato suddetto test, sono riusciti a trovarla entro i limiti di tempo a disposizione, non disperatevi. Il consiglio in più per far divertire i vostri bambini è di donare loro qualche minuti in più. È tuttavia probabile che loro, per via della propria freschezza, soprattutto visiva, riescano a stanarla prima.