Fornelli a gas o piano a induzione: il migliore per la cucina è proprio questo | Risparmi tantissimo in bolletta

Ecco qual è la migliore scelta tra i fornelli a gas e il piano ad induzione, uno dei due ti permette di risparmiare tantissimo.

In un momento estremamente critico, come quello che in questi mesi si sta vivendo per quello che riguarda la spesa sia per l’energia elettrica che per il gas, sembra semplice comprendere che ogni scelta è determinante per ottenere un buon risparmio.

All’interno delle nostre case, sono moltissimi gli elettrodomestici e non solo, che utilizziamo in maniera quotidiano e che influiscono notevolmente su quello che è il conto per l’energia che paghiamo ogni mese. Ovviamente ci sono apparecchi su cui è possibile compiere delle scelte che portano a un buon risparmio.

Uno degli elettrodomestici, o meglio, complementi d’arredo che utilizziamo ogni giorno è il piano cottura, sia esso a gas o a induzione. Fino a non molto tempo fa la scelta era semplice, considerando che il piano a induzione era presente in pochissime case.

Ma ad oggi sono in crescita le famiglie che scelgono un piano completamente elettrico, senza gas. La domanda che ci si pone a riguardo è, quale tra i due piani cottura permette un risparmio maggiore in bolletta? Te lo spieghiamo proprio subito.

Le considerazioni preliminari

Prima di scegliere tra il piano a gas e quello a induzione occorre procedere con delle considerazioni preliminari. Considerando che si tratta di una scelta che influisce sul bilancio familiare si deve andare ad analizzare quelli che sono i pro e i contro di ogni tipologia di piano cottura. Il piano cottura ad induzione, per esempio è semplice da pulire, ma richiede l’utilizzo di pentole e padelle specifiche. I piani più tecnologici possono anche essere utilizzati grazie ad un’app specifica.

I piani cottura a gas, sono sempre molto semplici da utilizzare, si adattano a qualsiasi tipologia di arredo e sono anche economici. Peccato la pulizia dei fuochi che non è sempre semplicissima.

Ma quindi qual è la scelta migliore

A questo punto, considerando le caratteristiche di entrambe le tipologia di piano cottura, occorre procedere con la scelta. La realtà è che a livello di consumo i due piani cottura si equivalgono e basare la scelta su questo sarebbe quasi impossibile. Molto dipende dalla propria casa e dalle abitudini quotidiane.

Se all’interno di un’abitazione non si ha altro elemento che ha bisogno di gas, allora è conveniente scegliere un piano a induzione. Invece se si utilizza il gas anche per l’acqua calda e per i riscaldamenti, allora si potrebbe scegliere un piano cottura classico, che permettere di sfruttare questa fonte di energia.