Carrefour, chi produce la pasta secca all’uovo: dietro si nasconde un colosso | Impossibile non conoscerlo

Pasta all’uovo di Carrefour, chi la produce realmente? Fuori il nome.

Siamo ormai avvezzi a strabuzzare gli occhi quando ci troviamo al supermercato a dover pagare ciò che abbiamo acquistato, sia nel momento in cui il cassiere pronuncia la cifra esatta o se la notiamo noi, optando per la cassa automatizzata. Andiamo in tilt, dato che solitamente stiamo per pagare molto di più di quanto avevano preventivato a casa.

E per cercare di risparmiare il più possibile, senza però mangiare male e fare a meno di quei beni che definiamo necessari, possiamo fare come fanno già tanti italiani, ovvero prediligere per la spesa i discount. Le catene sono tantissime, come anche gli storie, presenti nei vari comuni. Qui sostanzialmente vige la vincente politica commerciale del prodotto per e non da.

Si tratta di alcuni grandi marchi che indirizzano un braccio della loro produzione ad essere venduto, solitamente con un packaging similare a quello originale, i propri prodotti in discount, sotto altri nomi, meno conosciuti. Per tale escamotage possiamo spesso mettere nel carrello un prodotto eccellente a basso orezzo. Un prodotto che generalmente comperiamo sempre andando a fare acquisti, è la pasta.

Essa costituisce un alimento base della dieta mediterranea, che è una delle più amate e seguite nel mondo. Da Carrefour ne troviamo di buonissima a prezzi più che competitivi. Ed è per questo motivo che, sostanzialmente, va a ruba. In particolare, quella che sta solleticando la gola dei consumatori, è quella secca all’uovo.

Da Carrefour una magnifica e deliziosa pasta all’uovo

Questo tipo di pasta, per normativa, deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo che non deve essere mai inferiore a 200 g di uovo, esattamente per ogni chilogrammo di semola. È disidratata e, per questo motivo, può durare a lungo in dispensa.

Parliamo di mesi e, in certi casi, persino anni. Ed è perciò che è possibile farne una grande scorta, approfittando pure delle offerte, che da Carrefour non mancano mai di stupire la propria vastissima clientela. Tuttavia sapete chi si nasconde dietro alla produzione di questa particolare tipologia di pasta? Parliamo di un colosso che conoscete tutti quanti.

Chi produce realmente queste strepitosa pasta?

Si tratta di Colussi, che non produce, come molti erroneamente pensano, solo strepitosi biscotti. Quella invece secca di semola, vede come produttore Ghigi. Quella fresca, sia di semola che all’uovo, invece Maffei. Tuttavia sono anche altre ditte e realtà commerciali che producono la pasta, sia fresca che secca, che troviamo da Carrefour.

Basto ad esempio pensare che la linea Selection viene creata nei laboratori del pastifico Labor. La pasta fresca ripiena viene creata dal raviolificio Lo Scoiattolo, di Lonate Ceppino, in provincia di Varese. La pasta secca all’uovo, di tradizione marchigiana, molto amata nei periodi natalizi, è prodotta da La Campofilone, mentre i celebri tajarin piemontesi da Allemandi.