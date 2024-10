Stipendio, quanto dovresti percepire al mese per vivere bene: c’è un cifra esatta | Non tutti riescono a percepirli in Italia

Sai quanto bisogna guadagnare al mese per vivere un vita più che dignitosa? No? Noi ti diremo ora la cifra esatta.

Con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese, nonché in tutto il mondo, non possiamo mai stare tranquilli e tirare pertanto il classico e salubre sospiro di sollievo. Del resto è inutile girarci intorno e vivere, come si suol dire, coi paraocchi. La crisi economica è fortissima anche ora e la cosa peggiore e più preoccupante è che non accenna a fare nessun passo indietro.

Per lo meno non noteremo alcun cambiamento, in positivo, a stretto giro. I rincari hanno affondato ogni settore. Chiaro è che, quello che ci sta maggiormente a cuore, è quello alimentare. Del resto, si sa, per campare, dobbiamo necessariamente mangiare, ed è bene farlo con cibo di qualità è puntando a un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata.

Il problema è che. coi rincari che circolano e con la penuria di lavoro con cui facciamo ad ora i conti, tutto ciò non sempre è possibile. E ovviamente, anche per lo svago i soldini sono sempre di meno. E così, la socialità vera, e non quella che oggi intendiamo strettamente connessa alle varie piattaforme virtuali, il più delle volte viene meno. Il che è un peccato, visto che, come dicevano gli antichi, l’uomo è, per sua natura, un animale sociale.

Da qui derivano malumori sia fisici che psicologici. Se poi facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli a carico, è chiaro che le preoccupazioni e le spese da onorare ogni mese sono tante, oltre che assai toste. Ed è per tali motivi che ormai un solo stipendio in casa non basta più.

Lavoro e stipendi, temi più che mai scottanti

Inoltre, visto che il lavoro non è quasi mai sicuro per nessuno, è sempre opportuno puntare alla realizzazione dei classici piani B, per restare a galla. In tantissimi hanno iniziato a chiedersi quanto sarebbe opportuno guadagnare esattamente ogni mese, per poter vivere una vita più che dignitosa. Chiaro che ciò differisce dal fatto se viviamo da soli o se abbiamo figli o genitori anziani da mantenere.

Inoltre le cose possono anche cambiare se possiamo godere di alcune proprietà, come una casa in cui viviamo e non dobbiamo pagare la rata del mutuo o il canone di affitto. In ogni caso Borsaefinanza.it nel mese di gennaio 2023, ha condotto un’accorata indagine al riguardo, svelando quanto esattamente dovrebbe guadagnare una persona single per pagare tutte le sue spese e avere pure dei soldini per svagarsi nel suo tempo libero.

Una cifra dignitosa da guadagnare per vivere bene

Parliamo di una cifra che può variare tra i 1200€ e i 1700€ netti. Ovviamente, con questi soldi, deve pagare generalmente affitto, muto, varie bollette, spesa alimentare e attività per divertimento e hobby. Se poi è molto abile nel risparmio, cosa vivamente consigliata al giorno d’oggi, riesce anche a mettere da parte un bel gruzzolo per il futuro.

Una coppia invece, che possiede mediamente due figli, per vivere bene nel nostro Paese, dovrebbe guadagnare una cifra che varia da 3000€ ai 3500€. Ovvio però, come ci ricorda Quifinanaza.it, le cifre da guadagnare, per poter vivere bene, possono anche variare da Regione a città, in base al determinato carovita.