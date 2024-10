Acqua, se la bevi così dimagrisci in un lampo: il tuo corpo reagisce in un modo del tutto inaspettato

Acqua, se la bevi in questa maniera stai pure sicuro di dimagrire a stretto giro. Il tuo corpo ti ringrazierà.

Gli esperti continuano a ricordarci la grande importanza di mantenerci costantemente idratati tutto l’anno e non solo in estate quando, per via di caldo, afa e umidità, siamo indotti a bere di più. Inoltre sarebbe bene evitare alcol e bibite gassate e zuccherine, che non sono l’ideale per la nostra salute. È per altro corretto dissetarci con acqua possibilmente liscia.

Alcuni studi hanno in effetti sottolineato che quella gassata, sebbene sia più gustosa e ci dia una maggiore sensazione dissetante e digestiva, possa contribuire all’arrivo di antiestetici gonfiori. Per riuscire ad avere la tentazione di bere maggiormente anche quando fa più freddo, i nutrizionisti ci consigliano di tenere sottomano borracce o thermos contenenti acqua aromatizzata, che possiamo creare noi stessi con ingredienti naturali, a seconda delle nostre esigenze o gusti.

Fantastica e con azione fortemente detox è quella composta da fettine di limone, cetriolo e foglioline di menta fresca. Tuttavia, anche solo il mix acqua e limone è fantastico da bere al mattino, oltre che per un pasto corposo o per una digestione migliore ed efficace. A questo punto però, molti hanno iniziato a chiedersi se, per dimagrire, sia meglio sorseggiare acqua fresca o calda.

Chiaro è che, se parliamo di tisane e camomille, che realizziamo dopo aver scaldato l’acqua con un bollitore, soprattutto ora che siamo in autunno, non è consigliabile berle fresche o fredde, visto che le sorseggiamo soprattutto per riscaldarci. Se invece lo facciamo per dissetarci è bene puntare su quella più fresca, ma mai ghiacciata di frigo, anche perché causerebbe un effetto, difficile da superare per il nostro organismo.

Acqua, bere sempre responsabilmente

Infatti è sempre dietro l’angolo il pericolo di una congestione. Pertanto vi consigliamo di tenere sempre a disposizione una brocca o bottiglia d’acqua a temperatura ambiente. Berne un bicchiere, nel corso della giornata, anche se non avete per forza sete, non solo vi permetterà di tenere a freno i morsi della fame nervosa, ma anche di tranquillizzarvi, in un momento difficile.

Inoltre, potrà giovarne anche la vostra concentrazione se state studiando o lavorando duro. Non dimenticatevi nemmeno di sorseggiarla poco a poco quando siete a tavola, tra un boccone e l’altro. Tuttavia esiste un modo e un orario in cui sarebbe bene sorseggiare acqua per riscontrare maggiori risultati a livello di dimagrimento?

Quando berla maggiormente per dimagrire

In realtà no. Diciamo che, se iniziamo a bere un bicchiere a temperatura ambiente la mattina, possibilmente a stomaco vuoto, riusciremo ad avere, a stretto giro, un’azione intestinale più soddisfacente e veloce, oltre che a digerire meglio la colazione. Se poi, durante la giornata decideremo di berla cala, compiremo un’interessante azione, dato che essa migliora la circolazione del sangue.

Favorisce il miglioramento dell’attività nervosa e muscolare, ci aiuta a rilassarci e riduce lo stress, anche se sorseggiata piano poco prima di coricarci. A quel punto potremo anche donarci alle braccia di Morfeo con maggior tranquillità e far partire alla grande il nostro metabolismo. Ricordiamoci che sarebbe sempre bene bere circa due litri di acqua al giorno, che corrispondono a 8 bicchieri. Nello specifico, calcoliamone anche 30 ml per ogni chilo del nostro peso corporeo.