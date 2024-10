Lidl, le piante che compri da loro sono identiche a quelle che compri dal fioraio: basta spendere più soldi inutilmente

Se compri le piante da Lidl potrai avrai dei fiori bellissimi senza dover spendere un occhio della testa. Sono come dal fioraio.

Lidl è uno dei supermercati di riferimento delle famiglie italiane. Quello che piace della catena che arriva dalla Germania, è la sua capacità di abbinare un’alta qualità dei prodotti ha dei prezzi veramente accessibili a chiunque. Nel momento in cui l’inflazione si era fatta sentire maggiormente Lidl, metteva a disposizione dei suoi clienti una serie di prodotti a prezzi ridotti.

Lidl piace molto ai consumatori non solo perché offre una grande offerta per quello che riguarda il genere alimentari, ma perché unisce ad essi, una serie di prodotti molto utili per la casa, il giardino, l’auto e la cura della persona.

In un periodo dell’anno in cui stiamo salutando all’estate e ci stiamo avviando verso l’autunno, Lidl mette a disposizione delle offerte veramente fenomenali per quello che riguarda le piante per arredare il proprio balcone e anche il proprio giardino.quindi recandosi verso i punti vendita presenti su tutto il territorio italiano, sarà possibile avere delle piante proprio come dal fioraio, senza però dover spendere un occhio della testa.

Chi li ha già acquistate, è pronto a confermare che le piante leader sono in grado di resistere a lungo, senza rovinarsi in poco tempo.

Ogni settimana delle nuove offerte

Ogni giovedì puntualmente Lidl mette a disposizione dei suoi fedelissimi, il nuovo volantino per la settimana successiva. Lo si può consultare o recandosi presso i punti vendita, ovvero accedendo all’applicazione dedicata, su cui è possibile trovare anche la propria carta fedeltà.

All’interno del volantino, si possono consultare tutte le offerte, che si tratti di cibo, prodotti di vario genere o anche le piante. Anche per questa settimana leader non delude nessuno e inserisce tra le offerte delle piante veramente bellissime per il balcone e per il giardino.

Le piante imperdibili di questa settimana

Tra le offerte di Lidl per questa settimana possiamo trovare un mix di conifere disponibili in base da 10,5 cm di diametro a 1,79 € al vaso. Si tratta di piante perfette per gli spazi esterni richiedono un annaffiatura regolare a un ambiente ricco di luce. Anche i ciclamini sono molto apprezzati ed è possibile acquistarli presso i punti vendita Lidl a 2,29 € a vaso. Disponibili in vari colori vasi sono da 12 cm di diametro e la pianta un’altezza massima è 28 cm.

La Kalanchoe è un altro dei punti forti dell’offerta Lidl, proposte in base da 12 cm dall’altezza di 33 cm è una pianta da esterno che vuole tanta luce e deve annaffiatura abbondanti. Ma si può acquistare a 2,29 € al vaso, dei bellissimi ciclamini scegliendo tra diverse colorazioni. Per tutti coloro che invece amano le piante verdi sono presenti i Ficus, Schefflera, Strealitzia e molte altre ancora, tutte a 8,99 euro al vaso.