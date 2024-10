Legge 104, se ti arriva questo avviso è carta straccia: ti basta presentare questo documento per non essere nei guai

Con la Legge 104, se ti arriva questo avviso non potranno assolutamente procedere, ma ti occorre presentare questo documento specifico.

La Legge 104 è stata introdotta per tutelare i diritti di quella che è una delle fasce più deboli della popolazione intera, ovvero i disabili. Essere affetti da disabilità espone a una serie di problematiche a cui è possibile trovare rimedio, almeno in parte, grazie ai diritti a cui si ha accesso proprio grazie alla Legge 104.

Numerosi i casi in cui si prevedono interventi speciali proprio grazie a questa legge, volta ad offrire aiuto a chi viene riconosciuto invalido da una commissione medica. Nel momento in cui si sviluppano delle patologie invalidanti, occorre procedere con il riconoscimento dello stato di invalidità. Questo vuol dire che, a seguito della presentazione della domanda, una commissione medica provvederà a valutare la situazione e quindi ad indicare la gravità dell’handicap della persona.

Tale riconoscimento permette di accedere a una serie di agevolazioni. Si può, ad esempio sfruttare un’IVA ridotta, si può ottenere il rimborso dei dispositivi medici nel momento in cui si presenta il 730 e una serie di diritti che si possono far valere.

Tra le possibilità che possono essere sfruttate nel caso in cui sia riconosciuta l’invalidità, c’è la possibilità di annullare un provvedimento a cui, altrimenti, occorrerebbe far fronte.

Le esenzioni previste dalla Legge 104

Poter beneficiare delle agevolazioni della Legge 104 si traduce nella possibilità di poter godere di una serie di agevolazioni e di esoneri. In particolare, quello che maggiormente sta a cuore alla popolazione italiana è l’esonero per il pagamento del bollo auto. La tassa automobilistica che poco piace a tutta la popolazione, non viene applicata sulle automobili per disabili.

Ma per poter godere dell’esonero dal pagamento occorre presentare un documento, che permette anche di fermare eventuali provvedimenti in caso di mancato pagamento del bollo.

Il documento indispensabile per non farsi bloccare l’automobile

Quando non si provvede al pagamento del bollo auto, l’Agenzia delle Entrate può provvedere a imporre il fermo amministrativo sulla vettura. In questi casi si può far riferimento al Modello F3, quindi l’istanza di annullamento dell’iscrizione al fermo del veicolo. In questo modo non si avrà più alcun obbligo di provvedere al pagamento del bollo auto.

Occorre presentare il libretto di circolazione e la fattura d’acquisto del mezzo per poter beneficiare delle agevolazioni della legge 104.