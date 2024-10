Il Governo Meloni non ne vuole più sapere: nuovi obblighi per questi cittidani | Chi non adempie multa fino a 10 mila euro

Si rischiano fino a 10 mila euro di multa nel caso in cui non si adempi ai nuovi obblighi che il Governo Meloni ha deciso di imporre.

10 mila sono gli euro di multa che si rischiano a seguito della decisione presa dal Governo Meloni. Proprio in queste settimane il Governo sta lavorando per prendere decisioni in merito a quello che sarà il futuro economico del nostro paese che già sta affrontando problematiche non di poco conto.

Uno dei punti salienti su cui si stanno avendo un gran numero di discussioni è sicuramente il rinnovo dei bonus che possono essere sfruttati a vario titolo dai cittadini italiani. Particolare attenzione si presterà nei confronti di quelli che sono i bonus che verranno confermati e quelli che invece, saranno cancellati.

In questi anni i cittadini italiani hanno potuto a più riprese godere dei benefici dei bonus inseriti nel sistema italiano e che hanno permesso a non pochi cittadini di affrontare delle spese a cuor leggero.

Tra i bonus di cui si sentirà maggiormente la mancanza ci sarà sicuramente il superbonus, che ha permesso di intervenire su un gran numero di immobili e a cui i cittadini italiani dovranno definitivamente dire addio. Ecco allora cosa ci sarebbe da sapere a riguardo.

I nuovi obblighi e la fine di un’era

Possiamo affermare con assoluta certezza che in assenza del Superbonus nel nostro sistema economico, si traduce nella fine di un’era, ovvero quella che era segnata proprio da questo aiuto economico, in grado di permettere a chiunque di provvedere alla restaurazione. Nel 2025 però, si dirà addio a tale misura, ma intanto si prevedono nuovi obblighi.

I nuovi obblighi sono stati sanciti dal Dl 39/2024 che prevede la possibilità di giovare del Superbonus, solo a coloro che hanno presentato comunicazione di inizio lavori e presentato la Cilias, introdotta il 1 gennaio 2024. La comunicazione deve essere inviata all’Enea e deve contenere i dati catastali, l’ammontare delle spese le percentuali di detrazioni.

Le sanzioni previste se non si provvede al Cilias

Ovviamente per tutti coloro che, avviano i lavori senza invia del Cilias sono previste delle sanzioni molto alte, che possono arrivare fino a 10 mila euro. Una documentazione indispensabile per evitare che vengano presi dei provvedimenti a riguardo.

Un atteggiamento questo che lascia comprendere quanto il governo sia effettivamente ostile nei confronti del vecchio Superbonus.