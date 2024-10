Forno lindo e pinto, il segreto di Benedetta Rossi per pulirlo in 5 minuti | Basta sforzi inutili: lei sono anni che lo fa solo così

Benedetta Rossi ci svela il suo segreto per riuscire ad avere un forno perfettamente pulito, ecco il trucco che ti permette di farlo splendere in 5 minuti.

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno delle case Italiane. Sono moltissime le ricette che si possono preparare grazie a questo apparecchio veramente indispensabile, di cui fare a meno è pressapoco impossibile. Ciambelloni, lasagne, pollo arrosto e molto altro ancora viene preparato proprio grazie a questo apparecchio.

Ma come tutti gli elettrodomestici della nostra casa, averne cura si rivela estremamente importante se se ne vuole un corretto funzionamento. Il consiglio delle grave massaie è quello di procedere con la pulizia profonda del forno, dopo ogni singolo utilizzo, questo anche per evitare che gli odori si trasferiscano da una preparazione all’altra.

Quello che però ci si chiede è come sia possibile pulire facilmente ed efficacemente il forno.

In questo ci viene incontro Benedetta Rossi, la food blogger e personaggio televisivo è molto amata tra le massaie per via dei consigli che offrono a ognuno di noi per poter provvedere alle classica faccende casalinghe. Ecco il suo segreto per pulire efficacemente il forno.

Molto più efficiente e anche più igienico

I moderni forni sono pensati per poter svolgere un gran numero di funzioni, permettono di cucinare con forno statico, ventilato, a vapore e molto altro ancora. Tutti di elevata classe energetica, per evitare che consumino di più è indispensabile riuscire a tenerlo pulito. Solo in questo modo potrà funzionare meglio e molto più a lungo, evitando di doverlo ricomprare nuovo in poco tempo.

Allo stesso tempo, pulire il forno dopo le preparazioni salate e dolce è importante per riuscire ad avere un forno molto più igienico, in cui preparare i propri cibi. In commercio sono molti i prodotti specifici che si possono utilizzare, ma i rimedi home made sono sempre i migliori.

Il trucco che tutti dovrebbero conoscere

Il trucco che ci svela Benedetta Rossi è quello di creare un mix di 1 parte di acqua e 3 parti di limone, Si versano entrambe in una teglia con i bordi alti e quindi si accende il forno a 180 gradi per circa mezz’ora. Passato il tempo di può spegnere il forno e lasciare intiepidire prima di passare con uno straccio sulle pareti del forno. Risciacquare bene e asciugare.

L’alternativa è quella di utilizzare l’aceto al posto del succo di limone, anche in questo caso l’effetto lascerà tutti senza parole.