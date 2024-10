Maxi concorso al Ministero, erano anni che non si cercavano così tante persone: contratto a tempo indeterminato

Un maxi concorso è stato indetto dal Ministero, erano ormai diversi anni che non si andava alla ricerca di un numero così elevato di persone.

Nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno. Si prevede una grande partecipazione alla selezione che provvederà a compiere il Ministero che ha deciso di aprire le sue porte grazie a un nuovo concorso che permetterà di assumere ben 150 assistenti.

In questo lungo 2024 sono state molto le possibilità di lavoro che si sono aperte di fronte a coloro che hanno bisogno di un lavoro stabile. Tantissimi i percorsi determinati dal bisogno di un tournover all’interno degli uffici dove si ha bisogno di nuovo personale.

Gli uffici del Ministero hanno bisogno di nuovo personale da aggiungere all’interno degli uffici, per permettere di avere il meglio da ogni singolo settore, con un gruppo di persone che siano competenti nella posizione che esse ricoprono.

Per tutti coloro che decideranno di prendere parte al concorso, i tempi stringono e la domanda dovrà essere inviata velocemente senza farsi sfuggire questa nuova opportunità di lavoro con contratti a tempo indeterminato. Proprio quello che in molti stavano aspettando in questi ultimi 3 mesi del 2024.

Nuovi assistenti tecnici grazie al maxi concorso

Un concorso grazie al quale saranno selezionati 150 nuovi assistenti tecnici per il Ministero della Giustizia. Il concorso si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato con un contratto a tempo pieno. L’assistente tecnico ha un ruolo veramente fondamentale all’interno dei penitenziari. Numerose le mansioni che esso svolge come la manutenzione degli impianti.

Per coloro che riescono a superare il concorso è previsto l’immediato inserimento all’interno dell’organico del Ministero della Giustizia. Immediate le assunzioni a seguito al concorso da cui verranno selezionate 150 nuovi dipendente.

I requisiti e come candidarsi

Sul bando di concorso ufficiale è possibile leggere quelli che sono i requisiti di cui essere in possesso. Innanzitutto la cittadinanza italiana, essere in possesso di tutti i diritti civili e politici, possedere il diploma di scuola superiore e dell’idoneità fisica. Infine godere delle qualità morali. Chi sarà in possesso dei requisiti si potrà sottoporre alla selezione che si compone di prova scritta e successivo colloquio orale.

Per prendere parte al concorso, ci si potrà collegare al sito ufficiale del Ministero della Giustizia e accedere tramite Spid o CIE. Sul bando di concorso le indicazioni specifiche per quello che riguarda le materie su cui prepararsi.