Giorgietti l’aveva già evidenziato: la brutta notizia che getta tutti nello sconforto | il Governo sembra non poter fare altrimenti

Lo aveva già sottolineato Giancarlo Giorgetti e il Governo italiano non ha potuto fare diversamente. Una brutta notizia per tutti gli italiani.

Giancarlo Giacchetti Ministro dello sviluppo economico, aveva già annunciato che il periodo economico italiano non era dei migliori. Ovviamente a pagarne le conseguenze saranno soprattutto alcune fasce della popolazione. Particolare attenzione restano nei confronti dei pensionati, con gli assegni che in effetti continuano ad essere comunque caldi dell’economia del nostro paese.

È stata proclamata quella che sarà la prossima riforma della pensione, che sembra possa discostarsi non poco da quelle che erano le speranze dei cittadini italiani.

Piano strutturale a medio termine che presto verrà inviata all’Europa, per riuscire a comprendere effettivamente l’Italia riesce a mettersi in linea con quelle che sono le prospettive dell’intera Unione Europea. Purtroppo, come preannunciato, le misure che verranno messe in atto solo volte a fare in modo che gli italiani rimangano al lavoro il più lungo possibile.

Stando al quadro economico generale, considerando i fondi disponibili per quello che riguarda le pensioni, in Italia si andrebbero in pensione ancora troppo presto, molto prima di quella che è la media generale dell’Europa intera, quello a cui si punta è un patto di stabilità a medio termine.

Lo scopo che si vuole raggiungere con un nuovo piano strutturale a medio termine

L’idea che l’Italia coltiva, inserendo il nuovo piano strutturale a medio termine, è quello di riuscire a rientrare dal debito, ovviamente riuscendo ad attenersi a quelle che sono nelle regole e i limiti che sono state stabilite dalla comunità europea.

Proprio in tale prospettiva Giancarlo Giorgetti si era espresso, ammettendo che per quello che riguarda la situazione dei pensioni, la prospettiva non è assolutamente florida come si possa immaginare. Quello che preoccupa veramente molto è la prospettiva futura, su cui non c’è ancora nessuna certezza.

Si parla di una nuova legge Fornero

Si chiede da diversi anni di andare ad agire su quella che è la vecchia legge Fornero per la rivalutazione delle penzioni. Ma la realtà è che l’unica cosa di cui si ha bisogno in Italia e allungare il tempo in cui gli italiani continuano a stare al lavoro piuttosto che andare in pensione. La riforma Fornero è stata la prima ad allungare l’età pensionabile e sembra che ci possa essere un bis a breve.

Un cambiamento, questo che sarebbe dovuto anche alla migliore prospettiva di vita, porterebbe all’allungamento dell’età pensionabile di almeno un anno e cinque mesi, indipendentemente anche dalla tipologia di lavoro che si svolge che sia pubblico o privato.