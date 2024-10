Autovelox, per evitare la multa devi fare questo: il trucco legalissimo che gli automoblisti esperti conoscono

Se vuoi evitare la multa dell’autovelox dovresti proprio procedere in questa maniera, il trucco è legale e lo conoscono solo gli esperti.

Forse negli ultimi mesi c’è stata un’importante modifica per quello che riguarda il codice dell’ordine numerose le infrazioni per cui sono state previste delle sanzioni molto elevate. Tra di esse anche l’eccesso di velocità, che come sapranno tutti gli automobilisti, viene in seguito a rilevazioni fatte dall’autovelox.

Quest’ultimo è probabilmente uno degli apparecchi elettronici più controverso degli ultimi mesi.non sono state poche le discussioni che sono state aperte proprio in merito agli autovelox e alla loro capacità di rilevare l’eccesso di velocità da parte degli automobilisti. Ma tralasciando almeno per il momento, le discussioni in merito alla regolarità degli autovelox, non sono pochi gli automobilisti cercano di trovare il modo per evitare il loro controllo.

L’eccesso di velocità viene punito in maniera severa, in quanto superare una certa velocità, potrebbe essere estremamente rischioso per l’automobilista per tutti gli utenti della strada. Quando si procede a velocità elevata all’automobile si controlla più difficilmente e questo non fa ciò che rendono le nostre strade molto meno sicure.

Considerando il diktat dato dall’Unione Europea, secondo la quale occorre rendere le strade meno pericolose e ridurre il numero degli incidenti, intervenire sul codice della strada era indispensabile. Ma per tutti coloro che vogliono sfuggire al controllo dell’autovelox questo è il trucco che bisogna assolutamente conoscere.

Il rispetto delle indicazioni per quello che riguarda il limite di velocità

Ovviamente il primo tra i metodi per scappare al controllo degli autovelox, è sicuramente quello di rispettare sempre in ogni occasione i limite di velocità imposto dalle indicazioni stradali. Nelle zone ad alta concentrazione abitativa, limiti di velocità è posta a 50 km/h, sulle strade extraurbane invece, si va dai 70 km/h fino a 90 km/h. Solo sulle autostrade si arriva a toccare i 130 km/h.

Ricordando che i neopatentati devono sottostare a dei limiti molto più stringenti, occorre sottolineare come superare il limite di velocità espone ad importanti pericoli.

Evitare il controllo degli autovelox, sapendo dove sono posizionati

Considerando il grande utilizzo che ognuno di noi fa dei navigatori presenti su propri dispositivo cellulare, ma anche di tutte le altre applicazioni presenti sul dispositivo mobile, saranno in molti a conoscere l’esistenza di alcune app in grado di indicare dove sono gli autovelox posizionali.

Una delle applicazioni più utilizzate dagli automobilisti, sicuramente Waze, esso è il diretto concorrente tanto di Google Maps quanto nell’applicazione Mappe di Apple. Proprio su Waze è possibile indicare dove sono posizionati gli auto, facendo in modo di renderli maggiormente visibile a tutti gli automobilisti e quindi evitare le morti.