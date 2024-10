Test d’intelligenza, quanti volti intravedi nell’immagine: solo chi ha una mente sviluppata riesce a trovare il numero esatto

Test d’intelligenza, se sei pronto a metterti alla prova scova i volti in questa immagine. Se ci azzecchi sei un genio.

Tutti quanti, chi prima e chi dopo, amiamo sfidarci o comunque siamo costretti, anche nostro malgrado, a doverle affrontare pure a muso duro. Non per nulla con la crisi, che ha del pazzesco, che sta letteralmente imperversando da tempo nel nostro Paese dove i rincari sono sempre durissimi, è facile averci a che fare.

Tra l’altro anche chi ci scherza sopra, sostenendo sui Social, che ormai bisognerebbe farci il callo, anche se una persona ci spera sempre che non debba farlo se si parla, come in codesto caso, di qualcosa di nettamente negativo e pesante. Fatto sta che se si tratta invece di qualcosa che è volto a farci divertire in maniera sana e gratuita, la situazione cambia e pure di molto.

E chiaramente i test di personalità, così come quelli d’intelligenza rientrano alla grande in questa speciale e fitta categoria. Diciamo che ne troviamo tantissimi disponibili e fruibili in Rete. Ergo ce ne sono per tutti i gusti. Quello che vi proponiamo oggi è indubbiamente molto particolare e suggestivo, nonché romantico nel senso più etimologico e profondo del termine. A proporcelo è Il Quotidiano Del Lazio.

In che cosa consiste? Semplicemente dobbiamo osservare con grande attenzione questa immagine che vi proponiamo. In essa sono nascosti svariati volti. Alcuni sono facilmente notabili anche a una mente poco attenta e di chi non possiede, come si suol dire in maniera alquanto colorita, una vista d’aquila.

Test d’intelligenza, scova i volti nascosti in questa immagine

Altri ancora, invece, sono solo abbozzati e pertanto è facile non notarli. Sono pure posti di profilo e dunque se ci facciamo prendere eccessivamente dalla smania di dare la risposta corretta a tempi record di sbagliare. Ricordiamoci difatti che la fretta è sempre una cattivissima consigliera e che pertanto può portarci a non vedere qualcosa che in un momento di relax noteremmo di certo.

Dunque, spegniamo il nostro cellulare, sorseggiamo con calma un bicchiere d’acqua naturale a temperatura ambiente e concentriamoci. Ora possiamo guardare l’immagine e giocare a questo test. Prendiamoci qualche minuto e quindi proviamo a rispondere. Segniamoci la risposta su un foglio e poi verifichiamo se ci abbiamo azzeccato oppure no.

La soluzione

In sostanza dovremmo aver notato ben 9 volti. Se non li abbiamo scovati tutti quanti non buttiamoci giù dal momento che, dati e sondaggi alla mano, solo pochissime persone sono riuscite a notarli. Diciamo che si tratta solo del 9% di chi ha deciso di mettersi alla prova affrontando questo test che, tuttavia, sta spopolando sul Web.

Anche chi possiede una vista molto sviluppata solitamente arriva a 8 che è comunque un ottimo risultato. Resta comunque il fatto che questi giochi, perché è in tale direzione che dovrebbero essere visti e considerati, siano un fantastico, quanto efficace strumento, per tenere allenato il nostro spirito di osservazione che per via della frenesia della vita moderna ce lo dimentichiamo fin troppo spesso.