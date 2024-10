Eurospin rincara la dose: piccolo elettrodomestico a soli 14,99 euro | Già sta andando a ruba

Eurospin ha deciso di dare battaglia a tutti i concorrenti, il piccolo elettrodomestico viene venduto a soli 14,99 euro.

Eurospin è una delle catene di supermercati in grado di offrire ai consumatori un gran numero di prodotti di qualità molto elevata. La vasta scelta è sicuramente quello che piace di più di questo discount che probabilmente è stato anche uno dei fautori della rivalutazione di questa specifica tipologia di supermercati.

Fino a non molti anni fa, la parola discount aveva un’accezione negativa, quando si definiva un qualunque prodotto come ” si credeva che esso fosse di una qualità inferiore rispetto ai grandi marchi che da anni comandano il mercato.

Ma la crisi economica che ha spinto un gran numero di persone verso i discount, ha permesso anche una loro rivalutazione. Questo ha fatto in modo che l’idea del discount come un luogo in cui acquistare prodotto di scarsa qualità è stata scartata in maniera definitiva, comprendendo che tali punti vendita permettono di avere gli stessi prodotti ma ad un prezzo molto più basso.

Tutto questi Eurospin lo dimostra solo con i suoi generi alimentari, ma anche con una serie di prodotti per la cura della persona, per la cucina e il giardino, a prezzi veramente molto bassi.

La offerte Eurosin sempre allettanti

Ogni settimana le offerte Eurospin sono sempre estremamente allettanti per tutti coloro che si affidano ai suoi unti vendita, ben dislocati su tutto il territorio italiano. Questo è quello che piace maggiormente di questa catena che sembra essere la preferita dagli italiani.

Questa settimana Eurospin ha pensato a tutti coloro che si dilettano in cucina nel preparare dei piatti che s porteranno a tavola. Un piccolo elettrodomestico potrebbe diventare il tuo più grande alleato per imparare ricette sempre estremamente gustose e in alcuni casi anche salutari.

Il frullatore che non può mancare a casa tua

Eurospin propone il suo frullatore a soli 14,99 euro, con una capienza di mezzo litro. Perfetto per preparare moltissime ricette differenti, lo si può ordinare online e farlo arrivare presso i punti vendita del supermercato. Molto pratico e compatto è perfetto per le sue 4 lame in acciaio inox e una sola velocità.

Dotato di dispositivo di sicurezza, che ne impedisce l’accenzione nel caso in cui il coperchio non fosse saldo al frullatore. Il motore da 300 W.