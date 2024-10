Dieta, altro che digiuno: il vero segreto per stare bene e vivere a lungo è solo questo | Lo studio ribalta ogni convinzione

Dieta, no al digiuno! Per stare bene e vivere tanto tempo fai così. Che cosa dice lo studio in merito.

Si continua a ripetere, come fosse una sorta di mantra, la ragguardevole, per non dire proprio fondamentale importanza, di pensare alla salute finché siamo ancora piccoli. Chiaro che, quando siamo infanti, ad essa devono maggiormente pensare genitori e adulti di riferimento.

Fondamentale è che ci aiutino a capire bene quanto il cibo sia alla base del nostro stare bene, sia fisicamente che psicologicamente parlando. Noi infatti siamo effettivamente quel che mangiamo. Ergo, se per l’appunto mangiamo male, non possiamo pretendere di avere una mente eccellente e di non possedere problemi fisici.

Per altro, difficilmente potremo mantenere una forma fisica al top. Il junk food serpeggia ovunque ed è pure super pubblicizzato. Purtroppo, anche per codesto motivo, questo motivo lo comperiamo spesso, soprattutto se siamo stanchi e affamati. Da esso sono ammaliati anche i nostri figli, ed è perciò che non dovremo portarli con noi, quando andiamo a fare la spesa.

Altro consiglio che gli esperti continuano a ripeterci è quello che seguire una dieta non vuol dire non mangiare e mettersi dunque, come si suol dire, mettersi a stecchetto, ma, al contrario, seguire un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata. Se non ci riusciamo da soli, rivolgiamoci ad un esperto. Bene un nutrizionista, ma se vogliamo fare sul serio, rivolgiamoci a un dietologo.

Dieta, si parla anche di digiuno intermittente

Il primo step invece sarà quello di contattare il nostro medico curante, che ci darà delle dritte al riguardo. Tuttavia, da tempo va di moda, anche nel nostro Paese, il digiuno a intermittente, che adottano moltissimi vip e del quale ne parlano entusiasti in molte intervista, in TV o per la carta stampata. A quanto pare però, alcuni studi recenti, avrebbero dimostrato che le cose non stiamo proprio così.

In poche parole sembra che non esiste differenza tra chi mangia liberamente e chi fa passare molte ore fra un pasto e l’altro, bevendo solo dell’acqua. Dunque, che cosa possiamo concretamente fare per perdere peso, rimanere in linea e, possibilmente, vivere più a lungo? Basta seguire quest’altro semplice suggerimento.

Il segreto per un’alimentazione corretta

In buona sostanza dovremo porre maggior attenzione a ciò che mettiamo nel piatto e che ingeriamo. E, cosa fondamentale, dobbiamo mangiare poco ma compiendo ben 5 pasti al giorno, ovvero colazione. pranzo e cena e due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio, per non arrivare troppo affamati alle ore dei canonici pasti.

A sostenere il fatto che il segreto per non ingrassare e vivere bene molti anni, consiste nel mangiare poco ma bene, restando perfettamente nutriti, è l’oncologo e re dei farmacologi italiani Silvio Garattini. L’esperto ci consiglia anche di scegliere con maggior attenzione la tipologia e la qualità dei vari cibi che comperiamo, leggendo con maggior solerzia anche le etichette.