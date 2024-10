Bolletta, questo è l’oggetto che ti consuma più energia di tutta in casa: altro che forno | Un salasso ogni mese

Bolletta, è colpa sua dei costi troppo salati. No, il forno stavolta non centra nulla.

E ci risiamo. Pure a questo giro che, in tanti, ameranno definire con sagace ironia e, nel contempo, sagace amarezza, infernale, siamo costretti a sborsare un botto di soldi per il pagamento della bolletta dell’energia elettrica. Ovvio e comprensibile è il fatto che non sappiamo che pesci pigliare anche se siamo ben consci del fatto che dovremo pagarla senza alcuna forma di indugio.

Tanto più che, per una mera questione di praticità, il più delle volte i pagamenti scattano automatici, essendo prelevati direttamente dal nostro conto corrente, al di là se sia bancario o postale. E anche se non funzionano in codesta maniera dovremo comunque onorali. Insomma, non ce ne possiamo dimenticare.

Quel che possiamo invece fare è capire se c’è qualche trucco, chiaramente lecito, che ci consentirebbe di risparmiare qualcosa in tale direzione. La prima domanda che dovremmo porci è quella se effettivamente abbiamo scelto il piano di consumi e la società erogatrice del servizio più adatti a noi.

Fatto ciò verifichiamo, secondo il contratto stilato e firmato, quando si spenderebbe meno per utilizzare energia elettrica. A quel punto possiamo decidere meglio quando azionare elettrodomestici che ne consumano tanta come forni, lavatrici e lavastoviglie. Nel primo caso poi possiamo puntare maggiormente alla modalità di cottura ventilata che sfrutta solo una resistenza al posto di due.

Bolletta super salata ma il forno non centra

Bene è anche cuocere una dietro l’altra, senza spegnere l’elettrodomestico in questione, pietanze che non variano molto per profumi e odori oltre che spegnerlo, senza aprire lo sportello, quando mancano pochi minuti alla cottura finale. Il cibo infatti si cuocerà lo stesso senza sfruttare altra cara energia. Bene è anche puntare maggiormente alla cottura nel microonde che è più rapida.

Per quanto concerne le nominate lavatrici e lavastoviglie azioniamole solo a pieno carico e, nel primo caso in primis, sfruttiamo lavaggi a freddo se i capi necessitano solo di una rinfrescata. In ogni caso pare che non siano loro, così come non lo è il frigo, che deve rimanere sempre acceso, i colpevoli numero uno dei costi proibitivi in bolletta ma un altro. Lo usiamo tutti quanti mille volte al giorno.

Lo spinotto del cellulare, il colpevole numero uno

Di chi si tratta? Del nostro amato cellulare del quale, parliamoci chiaro, non possiamo ormai fare più a meno, tanto è vero che ce lo portiamo con noi anche quando andiamo in bagno. Considerazioni e battute a parte a riguardo, sappiate che per la nostra mania di avere la sua batteria carica al massimo non solo rischiamo di rovinarlo ma anche di pagare un sacco di soldi in bolletta.

Ed è per tale motivo che tendiamo a lasciare perennemente incollato alla presa di corrente il suo spinotto per poi caricarlo prontamente ogni volta che vogliamo. Beh, grazie a questa abitudine, sappiate che i costi nella nostra bolletta dell’energia elettrica lievitano a dismisura. Occhio anche a tenere incollato, anche se carico, il dispositivo dal momento che consumerà inutilmente.