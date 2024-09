Caffè, berlo a quest’ora esatta ti fa dimagrire: gli effetti che ha sull’organismo sono straordinari

Caffè, una vera delizia. E se lo bevi in questa fascia oraria ti farà pure dimagrire.

Non c’è alcun dubbio che come ci svegliamo e mettiamo i piedi giù dal letto sentiamo l’impellente bisogno di sorseggiare in santa pace una buona e super corroborante tazzina di caffè fumante. Quella strepitosa bevanda nera, decantata anche dalla divina Fiorella Mannoia in un suo grande successo, è realmente diventata qualcosa di fondamentale nelle nostre vite.

Difatti quando andiamo a fare la spesa non ci dimentichiamo mai di comperarlo, facendone il più delle volte una bella scorta. E ciò capita anche se adoriamo gustarcelo in capsule o in polvere, utilizzando dunque la mitica moka che ha sempre il suo insindacabile perché. E poi c’è anche chi punta a quello solubile che, conti alla mano, è quello meno costoso.

Tuttavia sono ancora tantissime le persone, nonostante l’incessante crisi, non vogliono fare a meno del piacere di berlo al bar o per colazione, insieme a un buon cornetto o durante una pausa da lavoro. O ancora in tanti decidono di incontrarsi lì con un cliente oppure per i classici incontri conoscitivi anche per motivi strettamente personali e privati.

Ovvio che poi, soprattutto negli uffici, siano presenti le classiche macchinette che permettono ai lavoratori di poterlo bere quando vogliono per avere la giusta carica per risultare produttivi al massimo. Del resto è effettivamente questo che sta maggiormente a cuore a un capo, a un’azienda e a una realtà in linea generale.

Caffè, buonissimo e grande alleato per la tua linea

In ogni caso gli esperti ci continuano a ripetere di non esagerare con questa bevanda. Diciamo che la dose giornaliera non dovrebbe superare le 3 e, al massimo, 4 tazzine. Oltre a ciò, visto che contiene caffeina, se non vogliamo provare sulla nostra pelle la terribile esperienza di trascorrere una notte insonne, mai berlo dopo le 18.

E a quel punto addio riposo, dunque metabolismo bello veloce e rendimento da dieci e lode sul lavoro. Tuttavia esiste un’ora esatta, o meglio, una fascia oraria, in cui sarebbe vivamente consigliato berlo. Difatti, qualora lo facessimo, potremmo notare che codesta bevanda possa risultare una grandissima alleata per la nostra linea.

Bevilo a quest’ora e ti manterrai in forma

Di quale si tratta? Di quella che viene subito dopo il pranzo. Difatti il caffè ci aiuta a digerire e dunque a scongiurare i classici gonfiori addominali, che sono assolutamente antiestetici e pertanto ci procurano non pochi grattacapi. Inoltre è fortemente in grado di attivare il metabolismo e pertanto ci aiuta a bruciare più velocemente i grassi.

In ogni caso per essere certi che tutto ciò funzioni dobbiamo pure unirci, vincendo la pigrizia, un po’ di sano movimento. Il che non significa per forza di cose andare in palestra o fare una corsetta. Basta anche una passeggiata di mezzora a passo medio sostenuto sotto casa e cercare di utilizzare maggiormente le scale oltre che di camminare maggiormente per raggiungere uffici e altri luoghi.