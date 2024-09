Benzina, quando conviene davvero farla: in quest’orario praticamente ne metti il doppio allo stesso prezzo

Grazie all’aiuto della scienza, scopriamo che non sempre fare il pieno costa uguale. Scopriamo quindi perché.

Assai spesso capita a chi ha figli teenager di dover contrastare un pregiudizio molto irritante: l’idea, cioè, che studiare certe cose non serva assolutamente a nulla.

In questo articolo dimostreremo, in realtà, che apprendere alcuni concetti basici di fisica elementare, presenti nei programmi di studio delle scuole secondarie inferiori, può far risparmiare diversi soldi in fondo all’anno. Il problema che affronteremo, dotati di questo semplice armamentario scolastico è il seguente: a che orario conviene fare il pieno di benzina?

Eh sì, perché nonostante il prezzo alla pompa non vari durante il giorno, la quantità di liquido che possiamo inserire nel nostro serbatoio cambia sensibilmente dalla mattina alla sera. Ciò è dovuto ad un fenomeno fisico specifico, chiamato “dilatazione termica“. Poiché la mattina presto fa generalmente più freddo rispetto all’imbrunire, il volume del carburante all’alba sarà quindi inferiore rispetto al volume al tramonto.

La dilatazione termica è un fenomeno caratteristico di tutti i liquidi, i quali tendono ad aumentare la propria densità al raffreddarsi e, viceversa, a diminuirla scaldandosi. Detto altrimenti, un litro di benzina pesa di più quando fa freddo rispetto a quando fa caldo.

La densità della benzina

Per entrare un po’ più nel tecnico, consideriamo che la benzina ha una densità, a 15°, pari a 0,75 Kg/L. Ciò significa che, a tale temperatura, essa pesa 750 g per ogni litro. Un pieno di 50 L peserà, quindi 37,5 Kg.

Se però scendiamo di temperatura, ad esempio considerando 0°, come può succedere nelle nostre gelide mattine invernali, il peso del nostro pieno di carburante cambia sensibilmente. In tal caso il peso risulta superiore al precedente, essendo pari a 0,76142 Kg/L. Un pieno di 50 L peserà pertanto ben 38,071 Kg, ossia oltre 0,5 Kg in più.

Fare il pieno la mattina fa risparmiare

Quel mezzo chilo di benzina in più che immettiamo nel nostro serbatoio, facendo benzina al freddo della mattina, corrisponde a circa 0,67 L. Considerando che il prezzo medio della benzina alla pompa è pari a circa 1,8 € al litro, il risparmio, per ogni pieno, è pari a 1,2 €.

Ora, supponiamo di essere uno che viaggia molto – un rappresentante o un camionista, ad esempio – e avere quindi la necessità di fare il pieno tutti i giorni o quasi. E’ evidente che un risparmio di 1,2 € al giorno si trasforma in qualcosa di importante se proiettato su tutto l’anno: un risparmio che può anche superare i 350 €.